HBO отложил съемки специального выпуска сериала «Друзья»

Киноиндустрия приостанавливает съемки и других проектов. Отложен продакшн новых сезонов сериалов «Эйфория», «Фарго», «Утреннее шоу», «Поза», «Ривердэйл», «Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы», «Флеш» и других. Выйдут в обычном режиме продолжения сериалов «Хороший доктор», «Бруклин 9-9», «Лучше звоните Солу», «Агенты «Щ.И.Т.»», «9-1-1», «Убивая Еву», «Американская семейка», «Это мы» и «Мир Дикого запада».

Напомним, о том, что HBO готовит специальный выпуск, посвященный 25-летию культового сериала «Друзья», стало известно в феврале 2020 года. Для этого телеканал провел длительные переговоры, участие в которых приняли сценаристы Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также исполнители главных ролей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри.

22 сентября 2019 года сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. К юбилею шоу «Яндекс» и «Кинопоиск» провели исследование — они собрали самые любимые моменты зрителей в истории ситкома. Для этого аналитики изучили запросы пользователей, которые искали в интернете конкретную сцену или эпизод — например, серию, где Джо и Чендлер въезжают на собаке. Ранее Rotten Tomatoes опубликовал ежегодный рейтинг лучших телешоу прошедших сезонов. Мы составили список — «Друзья», «Принц из Беверли-Хиллз» и еще 18 главных телевизионных сериалов 1990-х.