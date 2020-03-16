Спортивная драма Эдуарда Бордукова «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях также должна была выйти на большие экраны 26 марта. По сюжету, лучшая саблистка мира Александра Покровская пытается выиграть олимпийское золото, но ей противостоит яркая и дерзкая 19-летняя дебютантка.

Напомним, ранее студия Disney перенесла выход сразу двух грядущих фильмов — «Мулан», релиз которого был назначен на 26 марта, и фантастической картины «Новые мутанты», мировая премьера которой должна была состояться 2 апреля. Своим решением о переносе релизов Disney последовала примеру других киностудий. В частности, ранее Universal Piсtures перенесла дату выхода нового фильма Джеймсе Бонде «Не время умирать». Позже также стало известно о том, что Disney, Marvel, Paramount Pictures, Universal, Warner Bros. и Netflix вынуждены были временно прекратить съемки из-за угрозы распространения коронавируса.