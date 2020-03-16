Выход в российский прокат фильмов Sheena667 Григория Добрыгина и «На острие» Эдуарда Бордукова перенесли. Такое решение кинопрокатные компании A-One Films и «Централ Партнершип» приняли из-за распространения коронавируса Covid-19. Ранее релиз двух картин был назначен на 26 марта. Новую дату выхода объявят позднее.
Выход фильмов Sheena667 и «На острие» в российский прокат перенесли из-за коронавируса
Дебютный полный метр актера Григория Добрыгина настолько поразил прокатчиков A-one, что они впервые взялись за релиз российской картины. Действие фильма Sheena667 происходит в наши дни в Вышнем Волочке, где вечно снег и туманы, а дороги разбиты. Главным героям, паре Ольги и Вадима, за тридцать. Они владеют автосервисом на окраине города и любят друг друга. Но потом в их жизнь вторгается интернет. Главные роли исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Также в фильме снимались американка Джордан Роуз Фрай, российская актриса Надежда Маркина и другие.
Спортивная драма Эдуарда Бордукова «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях также должна была выйти на большие экраны 26 марта. По сюжету, лучшая саблистка мира Александра Покровская пытается выиграть олимпийское золото, но ей противостоит яркая и дерзкая 19-летняя дебютантка.
Напомним, ранее студия Disney перенесла выход сразу двух грядущих фильмов — «Мулан», релиз которого был назначен на 26 марта, и фантастической картины «Новые мутанты», мировая премьера которой должна была состояться 2 апреля. Своим решением о переносе релизов Disney последовала примеру других киностудий. В частности, ранее Universal Piсtures перенесла дату выхода нового фильма Джеймсе Бонде «Не время умирать». Позже также стало известно о том, что Disney, Marvel, Paramount Pictures, Universal, Warner Bros. и Netflix вынуждены были временно прекратить съемки из-за угрозы распространения коронавируса.
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