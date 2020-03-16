В нестабильные времена на сервисе «Амедиатека» завтра, 17 марта, стартует сериал про нестабильные времена – «Заговор против Америки». Кинокритик Иван Пугин рассказывает, почему экранизация романа Филипа Рота – отличный выбор, что смотреть в карантине.
Почему нужно смотреть сериал «Заговор против Америки»?
«Ненависть никуда не исчезла. Она лежала, как сухие листья, и ждала маленькой искорки». Так о нарастающем в американском обществе антисемитизме говорит Херман Левин – еврей, живущий с женой и двумя сыновьями в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На дворе 1940 год, президентские выборы в США выиграл Чарльз Линдберг – молодой пилот, первым из американцев совершивший трансатлантический перелет (в реальности их выиграл Рузвельт, но сериал снят в модном сейчас жанре альтернативной истории). Он выступает за изоляцию страны во время Второй мировой – без ленд-лиза и с популистским лозунгом «Вы голосуете или за меня, или за войну».
Литоснова проекта – роман «Заговор против Америки» – был написан в 2004 году. Альтернативная история США начала 1940-х тогда вряд ли воспринималась как реальное предсказание прихода к власти другого американского популиста (которого, возможно, в конце года переизберут на второй срок). Лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий Филип Рот просто придумал фантастическую версию своей юности. Так, одного из двух сыновей главного героя Хермана зовут тоже Филип, а фамилия семьи в романе – Рот (в сериале ее, правда, поменяли на Левин).
За разработку экранизации пугающего правдоподобностью романа взялся Дэвид Саймон – один из создателей знаменитой «Прослушки», а также соавтор недавно завершившейся «Двойки». Филип Рот умер в 2018 году, но Саймон успел встретиться с ним на этапе разработки сценария, и писатель заверил публику, что экранизация находится в хороших руках.
У Саймона получился мини-сериал из шести эпизодов, первый из которых выходит завтра, 17 марта. Страхового агента Хермана Левина играет Морган Спектор, его жену Бесс – Зои Казан. У Бесс и Хермана двое детей – десятилетний филателист Филип и очень любящий рисовать тинейджер Сэнди. Вместе они – типичная американская семья, потомки бежавших из Российской империи евреев. Они не особо религиозны, но существуют в замкнутом сообществе Ньюарка. У Бесс есть сестра, которую играет Вайнона Райдер – ей не везет с мужчинами, особенно еврейскими, но зато она довольно успешно продвигается по карьерной лестнице. Правда, это не радует их с Бесс маму, ведь она давно ждет дочку в гости с подходящим по происхождению женихом.
Идея показать меняющийся мир через его влияние на жизнь отдельной семьи уже была успешно реализована в недавней британской антиутопии «Годы». Дэвид Саймон, еще со времен «Прослушки» умеющий быстро и точно раскрыть характеры персонажей, в «Заговоре против Америки» подробно показывает зрителю жизнь семьи Левиных, чтобы потом начать ее разрушать. В сериале «Годы» семья вместе смотрела телевизор, в новом проекте о политических изменениях зритель узнает из большого количества радиопередач (их Левины вместе слушают каждый вечер), а также кинохроник, которые в кинотеатре при отеле «Ритц» крутит один из друзей Хермана.
К третьей серии вся семья становится будто родной – и Херман, горячо любящий свою родину и не видящий для себя места нигде за пределами страны, и оба его сына в поиске себя и самоидентификации в американском обществе. Играющая Бесс Зои Казан прекрасна в роли хрупкой девушки, но надежной мамы и супруги. Она единственная в семье понимает, что действительно происходит и куда это приведет. А приходящий в гости племянник Хермана Элвин (его играет североирландец Энтони Бойл) оживляет чинное и степенное течение жизни этой спокойной семьи, постоянно впутываясь в какие-то истории.
Конечно, Саймону не удается совсем обойтись без аллюзий на Трампа. Приход к власти Чарльза Линдберга получается очень похожим по интонации. Сперва тот популист, затем довольно радикальный политик, стремящийся к миру с фашистской Германией и приветствующий в своей резиденции Риббентропа. От полной уверенности в том, что он никогда не придет к власти, до страшного для многих американцев ноябрьского утра проходит совсем немного времени. И как ни странно, помощь Линдбергу будет приходить и с весьма неожиданной стороны – от раввина Бенгельсдорфа, выросшего на американском юге потомка сражавшихся за Конфедерацию евреев (его играет Джон Туртурро с неподражаемым южным акцентом).
Исследование природы ненависти, расизма, антисемитизма, а также границы, где кончаются интересы твоей семьи и начинаются интересы общества – вопросы, поднимаемые в этом цельном и прекрасно сделанном сериале, стары, как мир. Но ответы на них каждое поколение находит свои. «Заговор против Америки» становится во времена быстрого потребления контента чем-то вроде выдержанного виски, бутылку которого не хочется выпивать за один раз. Эпизоды будут выходить еженедельно до конца апреля. Каждый из них настолько насыщен событиями, что этот способ выпуска проекта кажется наиболее адекватным, тем более что между сериями по сюжету проходит несколько месяцев. Правда, жизнь сейчас настолько имитирует искусство, что становится слегка не по себе – некоторые вымышленные события за эти шесть недель вполне могут стать реальностью.
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