Почему нужно смотреть сериал «Заговор против Америки»?

«Ненависть никуда не исчезла. Она лежала, как сухие листья, и ждала маленькой искорки». Так о нарастающем в американском обществе антисемитизме говорит Херман Левин – еврей, живущий с женой и двумя сыновьями в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На дворе 1940 год, президентские выборы в США выиграл Чарльз Линдберг – молодой пилот, первым из американцев совершивший трансатлантический перелет (в реальности их выиграл Рузвельт, но сериал снят в модном сейчас жанре альтернативной истории). Он выступает за изоляцию страны во время Второй мировой – без ленд-лиза и с популистским лозунгом «Вы голосуете или за меня, или за войну».

Литоснова проекта – роман «Заговор против Америки» – был написан в 2004 году. Альтернативная история США начала 1940-х тогда вряд ли воспринималась как реальное предсказание прихода к власти другого американского популиста (которого, возможно, в конце года переизберут на второй срок). Лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий Филип Рот просто придумал фантастическую версию своей юности. Так, одного из двух сыновей главного героя Хермана зовут тоже Филип, а фамилия семьи в романе – Рот (в сериале ее, правда, поменяли на Левин).