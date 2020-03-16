«Верность» Нигины Сайфуллаевой получила главный приз на фестивале русского кино в Париже

В этом году фестиваль русского кино в Париже прошел в шестой раз — со 2 по 9 марта публике представили более 30 фильмов, объединенных лозунгом «Когда русские нас удивляют». В жюри конкурса вошли писатель и режиссер Эмманюэль Каррер, директор телеканала CINE+ Брюно Делоэ и актриса Динара Друкарова — они единогласно присудили картине Сайфуллаевой «Верность» главный приз конкурса.

«Приз — это всегда мнение конкретных людей. Жюри кинофестиваля в Париже — ошеломительное. Поэтому этот приз особая ценность для нашей команды. Надеюсь, мнение жюри и остальной французской публики совпадет, и наш прокат пройдет также успешно, как и показ в Париже», — поделилась режиссер.

Сюжет фильма «Верность» рассказывает о взаимоотношениях Лены, талантливого акушера-гинеколога, и ее мужа Сережи — артиста провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса нет — Лена подозревает, что ее муж завел роман на стороне, и молча мучается, но не выдает свою ревность. Вместо того, чтобы выяснить отношения, героиня сама начинает изменять мужу — со случайными мужчинами.

Главные роли в картине исполнили Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Анна Котова-Дерябина и Павел Ворожцов, режиссером выступила Нигина Сайфуллаева, автором сценария — Любовь Мульменко. В российский прокат «Верность» вышла 31 октября 2019 года.