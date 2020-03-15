Киностудии Disney, Marvel, Paramount Pictures, Universal и Warner Bros., а также стриминговый сервис Netflix вынуждены временно прекратить съемки из-за угрозы распространения COVID-19.
Disney, Netflix и Marvel приостановили съемки из-за угрозы распространения коронавируса
Disney прервала съемки «Русалочки», «Питера Пена» и фантастической комедии «Уменьшенные», триллера Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» и «Последней дуэли» с Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером. Кроме того, прекращены работы над перезапуском «Одного дома» и сериалом «Сокол и Зимний Солдат».
Marvel также заявила о приостановке производства сериалов «ВандаВижен» и «Локи», которые должны были выпуститься на стриминговом сервисе Disney+. О прекращении съемок на две недели еще одного проекта по мотивам комиксов сообщила компания Warner Bros. Речь идет о новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Помимо этого, компания временно прервет работу над байопиком об Элвисе Пресли и четвертом сезоне сериала «Ривердейл».
С 16 марта на две недели Netflix остановит съемки нашумевших «Очень странных дел», а также нового проекта «Секс/Жизнь» Сары Шахи и фильма «Выпускной» с Николь Кидман и Мэрил Стрип. При этом съемки в Северной Америки продолжатся – например, второй сезон «Ведьмака».
На неопределенный срок перенесли премьеры ромкома «Любовнички» и криминальной драмы Blue Story от Paramount Pictures, а также прокат хоррора «Тихое место — 2». А студия Universal остановила съемки спортивной драмы «Как кремень», нового фильма Билли Айкнера и «Мира Юрского периода — 3».
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