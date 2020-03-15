Disney, Netflix и Marvel приостановили съемки из-за угрозы распространения коронавируса

Marvel также заявила о приостановке производства сериалов «ВандаВижен» и «Локи», которые должны были выпуститься на стриминговом сервисе Disney+. О прекращении съемок на две недели еще одного проекта по мотивам комиксов сообщила компания Warner Bros. Речь идет о новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Помимо этого, компания временно прервет работу над байопиком об Элвисе Пресли и четвертом сезоне сериала «Ривердейл».