13 лучших русских сериалов весны 2020-го

«Филатов», СТС

Строго говоря, ситком про семейные ценности и больничные будни с Федором Бондарчуком в заглавной роли начал выходить с середины февраля, но посмотреть его в эфире можно до сих пор (а четкой даты у многих других проектов все равно нет).

От гинеколога Филатова уходит жена – директор клиники, в которой тот работает (Олеся Судзиловская). Сначала он пытается назло бывшей найти новую любовь, но постепенно понимает, что его супруга – идеал, и ее надо во что бы то ни стало вернуть.

Уже идет