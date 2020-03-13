Российские сериалы редко имеют четкую дату релиза. Об их премьерах каналы объявляют внезапно, а некоторые качественные проекты годами дожидаются эфира и / или премьеры на стриминг-сервисах. Тем не менее редакция «Собака.ru» выбрала драмы, детективы, комедии и триллеры, которые (надеемся!) увидим этой весной.
13 лучших русских сериалов весны 2020-го
«Филатов», СТС
Строго говоря, ситком про семейные ценности и больничные будни с Федором Бондарчуком в заглавной роли начал выходить с середины февраля, но посмотреть его в эфире можно до сих пор (а четкой даты у многих других проектов все равно нет).
От гинеколога Филатова уходит жена – директор клиники, в которой тот работает (Олеся Судзиловская). Сначала он пытается назло бывшей найти новую любовь, но постепенно понимает, что его супруга – идеал, и ее надо во что бы то ни стало вернуть.
Уже идет
«Корни», more.tv и СТС
Комедия с Антоном Лапенко производства компании «АМиК» — создателей КВН, кузницы чуть ли не всех юмористических кадров современного ТВ. Главного героя, циничного топ-менеджера Диму Королева, который вернулся в родной Залещинск из Москвы, играет Марк Богатырев. Но настоящая звезда тут, конечно, блогер Антон Лапенко.
Уже идет
«Магомаев», Первый канал
Вольный лубочный байопик Муслима Магомаева с сербом Милошем Биковичем в заглавной роли. Его утвердила лично Тамара Синявская, вдова певца. Помимо Биковича, в касте – Светлана Устинова и Ирина Антоненко.
Уже идет
«Колл-центр», ТНТ
Триллер от Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, сценаристов «Гоголя» и режиссеров драмы «Человек, который удивил всех». Сериал сделан по канонам единства места действия и времени: 12 сотрудников колл-центра «Интернет-магазин для взрослых» оказываются заперты в заминированном офисе на 25-м этаже. Неизвестные террористы заставляют заложников выполнять их приказы. В касте – Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Стася Милославская. Сериал будет выходить в линейке «Сделано Premier» – изначально его готовили под онлайн-платформу, но, кажется, российские продюсеры разочаровались в продвижении проектов только в интернете. Эфиры на ТНТ будут и у «Домашнего ареста», и у «Шторма», снятого изначально для Start.
С 23 марта
«257 причин, чтобы жить», Start
Духоподъемный сериал с Полиной Максимовой и Егором Корешковым о победившей рак девушке, которая заново ищет смысл жизни: увольнение с нелюбимой работы, расставание с бойфрендом и встреча с новой любовью, конечно, прилагаются. В драмеди также снялись: Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Кирилл Нагиев и другие. Режиссером сериала стал Максим Свешников («Отель Элеон», «Елки лохматые», «Филатов»), автором сценария – Алексей Ляпичев («Физрук»).
С 26 марта
«Проект «Анна Николаевна», КиноПоиск HD
Продюсерский проект компании «Среда» Александра Цекало – комедия про андроида-полицейского. Идеальную во всех отношениях капитана играет Зоя Бербер. Чтобы искусственный интеллект быстрее совершенствовался и очеловечивался, ее отправляют служить в провинциальный город, представив дочерью замминистра.
С 26 марта
«Последний министр», КиноПоиск HD
Еще один проект-синергия КиноПоиск HD и компании «Среда» Александра Цекало. Сериал экс-кинокритика Романа Волобуева («Холодный фронт») с Яном Цапником и Ольгой Сутуловой о том, что бывает, когда деятельный неудачник и его не менее работоспособная команда получают власть.
С 26 марта
«Зулейха открывает глаза», «Россия»
Экранизация одноименного романа Гузели Яхиной. Писательница когда-то училась на сценариста, поэтому ее книга получилось невероятно кинематографичной – адаптация была только вопросом времени. Посмотрев сериал, она осталась им довольна, несмотря на мелодраматичность некоторых сцен. Главную героиню Зулейху, как когда-то и мечтала Яхина, играет Чулпан Хаматова. Релиз сериала пока официально не объявляли, но в конце марта две первые серии покажут журналистам, так что, надеемся, он все же будет весной.
Апрель
«Метод 2», Первый канал
Слухи про выход продолжения детектива ходят уже несколько лет. Говорят, Константин Хабенский снимался во втором сезоне, так что прощаться со следователем Родионом Меглиным рано. Вполне вероятно, что буквально воскрешать погибшего по сюжету героя не будут – и он начнет являться ученице Есении Стекловой (Паулина Андреева), чтобы все-таки передать ей свой метод расследования преступлений. Рекламные ролики с многообещающей надписью «Скоро» Первый канал пускал еще в октябре прошлого года. Но раз все же вышел «Триггер», может, и у «Метода 2» появится шанс.
Весна
«Документалист», ТВ-3
Проект Ильи Куликова («Учителя», «Полицейский с Рублевки») с Аристархом Венесом и Маргаритой Аброськиной про документальную съемку сверхъестественных активностей. Куликов написал сценарий всего сериала и сделал его пилот, остальные эпизоды поставил Никита Грамматиков («Учителя»).
Весна
«Оптимисты 2», «Россия»
Продолжение истории про будни советских дипломатов в 1960-е. Первый сезон (действительно стоящий!) проекта Алексея Попогребского почему-то не встретил шквала народной любви (как, например, «Оттепель»), тем радостнее, что сериал все же продлили. В сиквеле, помимо Северии Янушаускайте, Егора Корешкова и Риналя Мухаметова, появятся Елизавета Боярская и Сергей Безруков.
Весна
«Идентификация», Premier
Восьмисерийный детектив Владлены Санду показали на прошлогоднем ММКФ и, надеемся, все же пустят на ТНТ или Premier весной. Это жесткая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии. Лера подозревается в убийстве брата своего жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает.
Весна
«Чики», more.tv
Драмеди о четырех подругах, работавших проститутками, но решивших завязать и открыть бизнес. Их играют (на секундочку!) Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова. Это один из первых проектов, который онлайн-сервис more.tv выпустит в рамках линейки собственных проектов More Originals.
Весна
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