Архив студии насчитывает более 1300 мультфильмов и прав на мультипликационных персонажей. Авторы открытого письма отмечают, ежегодно «Союзмультфильм» получает от использования коллекции порядка 200 миллионов рублей — и для сравнения приводят, что «в последние годы» государство вложило в развитие студии около 1 миллиарда.

«Возникает резонный вопрос — кто кого будет финансировать? Мы категорически против передачи общенародного достояния, «золотой коллекции», в частные руки и просим вас до утверждения концепции приостановить приватизацию «Союзмультфильма». Полагаем недопустимым принимать частные решения в отношении судьбы отдельных федеральных киностудий вне общей стратегии и контекста развития отечественного кинематографа», — отмечается в письме.

В интервью «Фонтанке» Юрий Норштейн объяснил решение выступить с открытым письмом желанием восстановить понятие авторства — по его мнению, передача «Союзмультфильма» в частные руки приведет к отъему у мультипликаторов их прав на произведения. «Выход — чтобы нас опять собрали, чтобы мы могли напрямую сказать об этом премьеру», — считает мультипликатор.

«Получается так: автор, например, Сергей Алимов, придумал изображения. А сейчас пытаются доказать, что это все — заслуги студии, а мы были у нее вроде как поденщики: студия давала задание, и мы это задание выполняли. Но это типичное «не то». Типичное проявление невежества, причем с абсолютно направленной целью — доказать, что художники здесь никто. Кого угодно можно с улицы взять, и он тут же нарисует — главное, что студия даст задание. Персонаж, сочиненный художником, ему и принадлежит — это изображение. И все было прописано по закону грамотно еще в 1960-е годы. Но они поменяли закон», — сказал Норштейн.