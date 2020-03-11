18 и 19 апреля на сцене БДТ имени Товстоногова покажут спектакль «Джульетта», главную роль в котором исполнит певица Муся Тотибадзе. Постановка станет первой российской премьерой для творческого тандема участников Венецианской биеннале Тийтома Оясоо и Эне-Лийса Семпера.
Муся Тотибадзе исполнит главную роль в спектакле «Джульетта» в БДТ
«Джульетта» расскажет историю о том, как в театре готовятся к постановке спектакль «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира. Молодая выпускница театрального института впервые попадает в профессиональный театр и уже в процессе репетиций очаровывает окружающих своей искренностью и непосредственностью. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно переплетаются с отношениями между героями трагедии Шекспира.
Главные роли в грядущей премьере исполнят Муся Тотибадзе (Джульетта), Геннадий Блинов (Ромео №1), Иван Федорук (Ромео №2), Варвара Павлова (синьора Капулетти), Руслан Барабанов (синьор Капулетти), Виктор Княжев (Тибальд), Рустам Насыров (Парис), Сергей Городничий (Меркуцио). Музыку к «Джульетте» написал лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров.
«В своих смелых и экспрессивных постановках Семпер и Оясоо говорят на острые современные темы, поднимают сложные социальные вопросы. Театральное пространство не ограничивает художников, которые часто выходят за пределы классической сценической коробки, работая в самых разных форматах — от спектаклей в офисах и других несценических пространствах, вроде старого бассейна или заброшенного самолетного ангара, до съемки фильмов, телевизионных работ и масштабных постановок для многотысячных залов. Спектакль в БДТ станет первой работой большой формы, созданной творческим тандемом в России», — говорят в БДТ.
Напомним, 1 ноября на сцене московского Театра Наций представили спектакль «Сказка про последнего ангела» — постановку художественного руководителя БДТ имени Товстоногова Андрея Могучего. Главные роли в действии исполнили народная артистка России Лия Ахеджакова, актриса Виктория Мирошниченко, известная по роли Ии в фильме Кантемира Балагова «Дылда», а также певица Муся Тотибадзе.
Фото: Стас Левшин
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