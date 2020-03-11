Американский кинопродюсер и сооснователь компании Miramax Films Харви Вайнштейна приговорен к 23 годам тюрьмы, признав его виновным в совершении сексуального насилия. Свои показания дали более 80 женщин, обвинив его в домогательствах. Как пишет The New York Times, во время вынесения приговора шесть женщин, обвинивших Вайнштейна, находились в первом ряду зала суда.
Кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие
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JStone / Shutterstock.com
Первые обвинения против Харви Вайнштейна появились в октябре 2017 года — тогда New York Times и New Yorker сообщили о десятках случаев сексуального домогательства со стороны кинопродюсера. Первыми, кто решился публично высказаться, были актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд — они заявили о том, что Вайнштейн заставлял делать ему массаж, ходил перед ними голыми и обещал помочь в продвижении карьеры в обмен на услуги сексуального характера.
Свои показания дали более 80 женщин, обвинив его в домогательствах — в их числе были Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек, а также бывшая личная ассистентка Вайнштейна Лиза Роуз.
В феврале 2020 года кинопродюсер был признан виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и сексуальных домогательствах к ассистентке Мими Халейи в 2006 году. Сам Вайнштейн своей вины не признал, а его защита утверждала, что женщины добровольно соглашались на секс с ним в надежде на продвижение собственной карьеры. Согласно решению судьи, кинопродюсера должны были немедленно отправить под тюремное заключение, однако этого не произошло. Вайнштейн пожаловался на боли в груди — тогда ему сделали операцию на сердце и доставили в одиозную тюрьму Райкерс-Айленд в ожидании приговора. Сегодня приговор был вынесен.
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