Первые обвинения против Харви Вайнштейна появились в октябре 2017 года — тогда New York Times и New Yorker сообщили о десятках случаев сексуального домогательства со стороны кинопродюсера. Первыми, кто решился публично высказаться, были актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд — они заявили о том, что Вайнштейн заставлял делать ему массаж, ходил перед ними голыми и обещал помочь в продвижении карьеры в обмен на услуги сексуального характера.

Свои показания дали более 80 женщин, обвинив его в домогательствах — в их числе были Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек, а также бывшая личная ассистентка Вайнштейна Лиза Роуз.

В феврале 2020 года кинопродюсер был признан виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и сексуальных домогательствах к ассистентке Мими Халейи в 2006 году. Сам Вайнштейн своей вины не признал, а его защита утверждала, что женщины добровольно соглашались на секс с ним в надежде на продвижение собственной карьеры. Согласно решению судьи, кинопродюсера должны были немедленно отправить под тюремное заключение, однако этого не произошло. Вайнштейн пожаловался на боли в груди — тогда ему сделали операцию на сердце и доставили в одиозную тюрьму Райкерс-Айленд в ожидании приговора. Сегодня приговор был вынесен.