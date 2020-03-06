Манижа исполнила заглавную песню к новому фильму Disney «Мулан»

«Песня была написана не мной, а я привыкла петь только те песни, которые сама пишу, в них мелодия, которая комофортна мне, текст, который исходит из моей личной жизненной ситуации. Здесь мне потребовалось вжиться в роль героини, взять те ноты, которые, как мне казалось, я никогда не возьму, они очень высокие для меня были по ощущениям. Я получила возможность услышать себя по-другому, а это очень вдохновляет. Эта песня с одной стороны очень мелодичная, но когда начинаешь слушать текст понимаешь, что это история становления человека. Оригинальное название песни «Loyal Brave True» — и это самый настоящий манифест, который я разделяю», — поделилась Манижа.

По сюжету фильма, Юная Мулан выдает себя за мужчину, чтобы пойти в армию Китая вместо заболевшего отца. В мультфильме антагонистом был Шань-Ю, военачальник гуннов. Художественная версия более магическая — в роли главного злодея выступает ведьма. Главные роли в картине от режиссера Ники Каро исполнили Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, Джимми Вонг и другие. Российская премьера состоится 26 марта 2020 года.