Певица, композитор и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Манижа исполнила заглавную песню «На путь воина встаю» к новому фильму Disney «Мулан». Для певицы это первый опыт в кино — по ее признанию, композиция стала «самым настоящим манифестом», который Манижа разделяет.
Манижа исполнила заглавную песню к новому фильму Disney «Мулан»
«Песня была написана не мной, а я привыкла петь только те песни, которые сама пишу, в них мелодия, которая комофортна мне, текст, который исходит из моей личной жизненной ситуации. Здесь мне потребовалось вжиться в роль героини, взять те ноты, которые, как мне казалось, я никогда не возьму, они очень высокие для меня были по ощущениям. Я получила возможность услышать себя по-другому, а это очень вдохновляет. Эта песня с одной стороны очень мелодичная, но когда начинаешь слушать текст понимаешь, что это история становления человека. Оригинальное название песни «Loyal Brave True» — и это самый настоящий манифест, который я разделяю», — поделилась Манижа.
По сюжету фильма, Юная Мулан выдает себя за мужчину, чтобы пойти в армию Китая вместо заболевшего отца. В мультфильме антагонистом был Шань-Ю, военачальник гуннов. Художественная версия более магическая — в роли главного злодея выступает ведьма. Главные роли в картине от режиссера Ники Каро исполнили Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, Джимми Вонг и другие. Российская премьера состоится 26 марта 2020 года.
Напомним, в октябре 2019 года Манижа представила клип на песню «Сейчас дважды не случится». Ироничная история жизни и любви (с героем актера «Гоголь-Центра» Филиппа Авдеева) призывает отказаться от стереотипов и ценить каждый момент. Ранее певица представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье.
Певица также поучаствовала в записи дебютного релиза «Курток Кобейна» — сайд-проекта Шуры Би-2, записала совместную композицию All Rise с московской нео-психоделик группой Stone Submarines, а еще озвучила произведения русских поэтов — от Пушкина и Цветаевой до Бальмонта и Блока. А в декабре 2019 года на сайте «Собака.ru» состоялась премьера клипа Манижи на песню «Недославянка».
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