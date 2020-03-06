От «Фарго» до «Отыграть назад» с Николь Кидман: 25 лучших сериалов весны 2020

«Настрогали» / Breeders (FX / Sky)

Cитком о родительстве с Морганом Фриманом в роли простого британца с работой, женой и детьми. У его супруги внезапно обнаруживается отец, за которым тоже нужен глаз да глаз – тот словно становится еще одним ребенком, а у семьи и без того много дел: ипотека, работа, воспитание. У Фримана в фильмографии уже достаточно смешных ролей – кажется, и в этот раз вышло хорошо. По крайней мере, с фирменным британским юмором.

Идет со 2 марта