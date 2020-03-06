Четвертый сезон «Фарго» с Крисом Роком и Джейсоном Шварцманом, сериал о борьбе за права женщин с Кейт Бланшетт «Миссис Америка» и ромком-триллер автора «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж «Беги» – «Собака.ru» выбрала лучшие иностранные сериалы этой весны.
От «Фарго» до «Отыграть назад» с Николь Кидман: 25 лучших сериалов весны 2020
МАРТ
Премьеры
«Послания из другого мира» / Dispatches from Everywhere (AMC)
Первая роль Джейсона Сигела на ТВ после окончания «Как я встретил вашу маму», где он играл Маршалла. Мистическую антологию «Послания из другого мира», напоминающую «OA», Сигел сам написал, спродюсировал и даже снял несколько серий. В 10 часовых эпизодах несколько человек оказываются вовлечены в игру, которая позволяет им в реальной Филадельфии открыть параллельно существующий мир и выполнять в нем задания. Ведущим этого челленджа стал Ричард Э. Грант («Доктор Кто», «Аббатство Даунтон»).
Идет с 1 марта
«Настрогали» / Breeders (FX / Sky)
Cитком о родительстве с Морганом Фриманом в роли простого британца с работой, женой и детьми. У его супруги внезапно обнаруживается отец, за которым тоже нужен глаз да глаз – тот словно становится еще одним ребенком, а у семьи и без того много дел: ипотека, работа, воспитание. У Фримана в фильмографии уже достаточно смешных ролей – кажется, и в этот раз вышло хорошо. По крайней мере, с фирменным британским юмором.
Идет со 2 марта
«Разрабы» / Devs (FX / Hulu)
Полностью написанный и снятый Алексом Гарлендом сериал расскажет о загадочной компьютерной компании, по вине которой умирают и пропадают люди. Элисон Пилл из «Службы новостей» (и фильмов Вуди Аллена) играет сотрудницу этой фирмы – та подозревает своего начальника (Ник Офферман) как минимум в злоупотреблении служебными полномочиями, а как максимум – в смерти своего парня. Проект гораздо интереснее похожего по завязке фильма «Сфера» с Эммой Уотсон, ведь Гарленд, начинавший как сценарист Дэнни Бойла («Пляж», «28 дней спустя»), сам вырос в прекрасного режиссера («Аннигиляция», «Из машины»).
Идет с 5 марта
«Удивительные истории» / Amazing Stories (Apple TV+)
Перезапуск фэнтези-хоррор антологии 1985 года, придуманной Стивеном Спилбергом. В новом проекте легенда индустрии выступил исполнительным продюсером. Изначально перезапуск заказали для NBC, но в итоге снимали для недавно запустившейся платформы Apple TV+. Из-за этого вольные сцены, не подходящие под семейную концепцию стриминга, исключили. Зато смотреть можно будет вместе с детьми! Последнюю свою роль в «Удивительных историях» сыграл Роберт Форстер, скончавшийся в прошлом октябре любимец Дэвида Линча.
С 6 марта
«НольНольНоль» / ZeroZeroZero (Amazon Prime)
Amazon отвечает главному конкуренту, Netflix, и его хитовому «Нарко» своим проектом про торговлю кокаином и связанные с этим приключения. Сделан он той же итальянской командой, что и сериал о неаполитанской мафии «Гоморра» несколько лет назад. В нем показывается замысловатый путь упаковки кокаина от производства к конечному потребителю, включая остановки по всему миру. В главных ролях – ирландец Гэбриел Бирн и британка Андреа Райзборо.
C 6 марта
«Заговор против Америки» / The Plot Against America (HBO)
6-серийная антиутопия от создателя «Прослушки» Дэвида Саймона по роману Филипа Рота. Альтернативная история того, как Америка в 1940-е движется к фашизму после избрания президентом Чарльза Линдберга, который не хочет ввязываться в войну в Европе. Среди мощного актерского состава – Вайнона Райдер, Зои Казан и Джон Туртурро. Проект обещает стать одной из самых интересных новинок весны. Особенно, на фоне постепенно набирающего обороты предвыборного ажиотажа в США.
С 16 марта
«И повсюду тлеют пожары» / Little Fires Everywhere (Hulu)
Мини-сериал по бестселлеру 2017 года расскажет о расовом конфликте в Огайо. В главной роли риэлтора, у которой внезапно сжигают дом, – Риз Уизерспун, она же выступила продюсером вместе с Керри Вашингтон из «Джанго освобожденного». Сюжетно похоже на «Большую маленькую ложь», но в другом штате и с меньшим количеством звезд. Среди режиссеров – Линн Шелтон, снимавшая недавно для Applе некоторые эпизоды сериалов «Дикинсон» и «Утреннее шоу».
С 18 марта
«Мадам Си Джей Уокер» / Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (Netflix)
4-серийный проект Netflix – байопик первой миллионерки-афроамериканки. В главной роли – Октавия Спенсер. И кажется, обладательница «Оскара» за «Прислугу» – лучший выбор для вдохновляющей истории в духе современной повестки.
C 20 марта
Возвращения
«Мир Дикого Запада» / Westworld (HBO), 3 сезон
В долгожданном третьем сезоне, названном «Новый мир», сериал наконец-то выйдет за границы парка развлечений – действие переместится в Лос-Анджелес будущего. К и без того звездному составу присоединятся актеры Аарон Пол («Во все тяжкие»), Венсан Кассель, Джон Галлахер-мл. («Современная любовь») и рэпер Kid Cudi. Обещают всего восемь эпизодов (раньше было по 10): значит, действие будет более концентрированным, а обсуждения «что же все это значило» в соцсетях – короткими.
С 15 марта
АПРЕЛЬ
Премьеры
«Рассказы из петли» / Tales from the Loop (Amazon Prime)
Очень красивый футуристичный сериал, основанный на графических работах (картины, но не совсем) художника Симона Столенхага. Действие происходит в сельской Швеции, где в отдаленной деревне живет Лоретта (Ребека Холл) с маленьким сыном, напоминающим мальчика из «Шестого чувства». Здесь же есть аппарат «Петля» под управлением ученого (Джонатан Прайс), который позволяет сделать невозможное возможным, сойти с ума и влюбиться неосторожно. Кажется, это номинант на самую интересную фантастику сезона.
С 3 апреля
«Белгравия» / Belgravia (Epix)
Мини-сериал о Британии 19 века охватывает временной промежуток в 50 лет: 25 до и после знаменитой битвы при Ватерлоо. Подойдет любителям костюмных драм и фанатам истории – судя по всему, команда «Аббатства Даунтон» все сделала достоверно и с любовью.
С 12 апреля
«Беги» / Run (HBO)
Ромком-триллер от создательницы нашумевшей «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. В роли гуру, который зовет с собой в странное путешествие бывшую, Домнхэл Глисон, а экс-герлфренд сыграла Меритт Уивер (детектив из прошлогоднего хита «Невероятное»). Судя по всему, будет динамично, смешно и интересно.
C 12 апреля
«Миссис Америка» / Mrs.America (Hulu)
Еще один мини-сериал о расовых предрассудках и феминизме. На этот раз действие происходит в 1970-е. За ратификацию «Поправки о равных правах» выступает активистка Филлис Шлафли (ее играет Кейт Бланшетт). Эта борьба навсегда изменила американский политический ландшафт и повлияла на феминистское движение во всем мире.
C 15 апреля
«Я знаю, что это правда» / I Know This Much Is True (HBO)
Написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни двух непохожих по характеру близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало (как недавно и Джеймс Франко в «Двойке»). Ради роли ему пришлось даже набрать 15 килограммов. Литературная основа – очередной бестселлер, а в касте также замечены Роузи О’Доннелл, Имоджен Путс и Мелисса Лео.
С 27 апреля
Возвращения
«Ходячие мертвецы: мир за пределами» / The Walking Dead: The World Beyond (AMC)
Технически это спин-офф бесконечного основного проекта – история о далеком будущем, в котором действуют потомки выживших героев первых серий. Они выросли за стенами, охраняющими их от зомби, и с выживанием в диких условиях им сталкиваться не приходилось. Обещают всего два сезона.
С 12 апреля
«Фарго» / Fargo (FX/Hulu), 4 сезон
Один из самых интересных сериалов последних лет, в каждом сезоне которого шоураннер Ноа Хоули рассказывает новую историю, происходящую во вселенной одноименного фильма братьев Коэнов. Теперь это Канзас-Сити, 1950-е, соперничество итальянских и афроамериканских криминальных синдикатов. Актерский состав впечатляет (впрочем, как и всегда) – Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Тимоти Олифант. Также важен и вопрос, как именно происходящее в новых эпизодах связано с тремя предыдущими сезонами и фильмом – ответы на него фанаты проекта тоже обязательно будут искать.
С 19 апреля
«Жизнь после смерти» / After Life (Netflix), 2 сезон
Продолжение пронзительного шоу Рики Джервейса. В начале первого сезона его герой хотел покончить с собой после смерти жены, но остался в этом мире. В корне поменяв свое мировоззрение, он продолжает работать редактором провинциальной британской газеты, находить героев для статей и новых друзей. Как и «Метод Комински», «Жизнь после смерти» постоянно балансирует на грани смешного и грустного, а значит зрителям перед просмотром новых серий нужно знать, что плакать они в любом случае будут – вопрос в том, по какой причине.
С 24 апреля
МАЙ
Премьеры
«Отыграть назад» / The Undoing (HBO)
Пока Риз Уизерспун снимается в сериале Hulu, ее коллеги по «Большой маленькой лжи» Николь Кидман и шоураннер Дэвид Э. Келли вместе делают проект для HBO. В его основе – роман Джин Хафф Корелиц «Ты должна была знать», у героини которого пропадает муж, и ей нужно разобраться в произошедшем. Режиссером выступила датчанка Сюзанна Бир, лауреатка «Золотого глобуса» и «Оскара» за фильм «Месть». Он также сняла и успешный сериал «Ночной администратор».
Май
«Голливуд» / Hollywood (Netflix)
Второй (первый – «Политика») сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои (то есть любые люди, не являющиеся белыми мужчинами). В сериале появятся как вымышленные персонажи, так и основанные на реальных биографиях.
C 1 мая
«Водоворот» / The Eddy (Netflix)
После недавней премьеры на Берлинском кинофестивале (в секции Berlinale Series) этот долгожданный проект наконец-то получил дату релиза. Среди режиссеров – «оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость»), а сценарий написал заслуженный британский драматург Джек Торн («Скины», «Бесстыдники»). Действие происходит в Париже, где в водоворот событий вокруг джазового клуба The Eddy попадают его хозяин (Андре Холланд из «Больницы Никербокер»), совладелец (Тахар Рахим из «Пророка» и «Призрачной башни»), а также вокалистка, которую играет Ионна Кулиг (польская актриса из «Холодной войны»). В новом проекте много музыки, мрачного Парижа окраин, и это совсем не похоже на «Ла-Ла Ленд», как казалось до премьеры.
С 8 мая
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Фото: REX/Shutterstock
«Третий день» / The Third Day (HBO)
После «Нового папы» Джуд Лоу продолжает сниматься в проектах для HBO. «Третий день» – это 6-серийная драма, разделенная на 2 части: «Лето» и «Зима». В одной из них герой Джуда Лоу попадает на изолированный остров у британского побережья, жители которого любой ценой стараются сохранить традиционный уклад. В другой – туда прибывает героиня Наоми Харрис («Лунный свет»), которая ставит эту размеренную жизнь под угрозу.
С 11 мая
«Великая» / The Great (Hulu)
Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую и ее путь от принцессы до российской императрицы. Судя по всему, будет гораздо смешнее и интереснее недавнего провального проекта «Екатерина Великая». Режиссером стала снявшая несколько серий «Ведьмака» Гита Патель, сценарий написал номинированный на «Оскар» за «Фаворитку»Тони Макнамара, а среди актерского состава замечен Николас Холт («Молокососы»).
С 15 мая
«Сквозь снег» / Snowpiercer (TNT)
Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства она успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а в уже заказанном втором сезоне появится Шон Бин.
С 31 мая
Возвращения
«Миллиарды» / Billions (Showtime), 5 сезон
Пятый сезон сериала о борьбе финансового консультанта в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора, которого играет Пол Джаматти. Недавно объединявшиеся для достижения общих целей главные герои в новом сезоне, кажется, снова по разную сторону баррикад, а значит психологические игры и использование запрещенных приемов продолжатся.
С 3 мая
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