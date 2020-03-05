Universal Piсtures перенесла дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Мировая премьера 25-го, юбилейного фильма Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится в Великобритании 12 ноября 2020 года, в США фильм выйдет на экраны 25 ноября 2020 года. Дату выхода в российский прокат объявят позднее — сообщается, что релиз назначен на ноябрь 2020 года.

По сюжету 25-го, юбилейного фильма франшизы «Не время умирать», «агент 007» Джеймс Бонд временно отошел от службы и обосновался на Ямайке. Там его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи — спасти похищенного ученого. В касте картины, помимо Дэниела Крейга, замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.

Американская певица Билли Айлиш записала заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» и стала самой молодой исполнительницей саундтрека в истории кинофраншизы. Композицию No Time To Die Айлиш написала в соавторстве со своим братом — музыкантом и продюсером Финнеасом ОʼКоннеллом. Оркестровые аранжировки создали композиторы Ханс Циммер и Мэтт Данкли.