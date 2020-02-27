Маколей Калкин получил роль в новом сезоне «Американской истории ужасов» Райана Мерфи

В касте грядущего, 10 сезона «Американской истории ужасов» также примут участие Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок. Несмотря на то, что уже сейчас известно о продлении сериала на три сезона, подробности о них не разглашаются. Премьера юбилейного, 10-го запланирована на 2020 год.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Райан Мерфи, известный по работе над проектами «Американская история ужасов» и «Поза», займется производством нового фильма для стримингового сервиса Netflix. Проект получил название «Выпускной» и станет мюзиклом, главные роли в котором исполнят актрисы Мэрил Стрип и Николь Кидман. А еще посмотрите новый трейлер фильма «Щегол» по роману Донны Тартт — с Николь Кидман и Энселом Элгортом в главных ролях.