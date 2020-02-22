Теперь официально: HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Актерский каст культового сериала «Друзья» в полном составе появится в специальном 60-минутном эпизоде на стриминговом сервисе HBO Max. Выпуск намечен на май 2020 года. Об этом сообщается на сайте WarnerMedia. Кроме того, на HBO Max будет возможность пересмотреть все десять сезонов «Друзей».