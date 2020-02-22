Актерский каст культового сериала «Друзья» в полном составе появится в специальном 60-минутном эпизоде на стриминговом сервисе HBO Max. Выпуск намечен на май 2020 года. Об этом сообщается на сайте WarnerMedia. Кроме того, на HBO Max будет возможность пересмотреть все десять сезонов «Друзей».
Теперь официально: HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Известно, что Бен Уинстон будет режиссером спецвыпуска. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, а также создатели сериала Кевин Брат, Марта Кауффман и Дэвид Крэйн выступят в качестве исполнительных продюсеров. По данным издания Variety, каждый из актеров за съемки получит по 2,5 миллиона долларов.
Информацию подтвердила и звезда сериала Дженнифер Энистон на личной странице в Instagram.
22 сентября 2019 года сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. К юбилею шоу «Яндекс» и «Кинопоиск» провели исследование — они собрали самые любимые моменты зрителей в истории ситкома. Для этого аналитики изучили запросы пользователей, которые искали в интернете конкретную сцену или эпизод — например, серию, где Джо и Чендлер въезжают на собаке. Ранее Rotten Tomatoes составил список 20-ти лучших телевизионных сериалов 1990-х.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.