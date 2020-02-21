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Что посмотреть в кино: от Роберта Дауни-младшего до Харрисона Форда

Приключения доброго доктора Дулиттла, черная комедия «Свистуны» звезды румынской новой волны Корнелиу Порумбою и байопик Калашникова – какие картины выходят в российский прокат на этой неделе.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» / Dolittle

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Добрый доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший) излечит и корову, и волчицу, и жучка, и червячка, и медведицу, и юную королеву. Правда, чтобы спасти последнюю, ему предстоит отправиться за лекарством к мифическому острову.

С 20 февраля

«Свистуны» / La Gomera

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Прославленный инди-режиссер румынской новой волны Корнелиу Порумбою («Полицейский, имя прилагательное», «Сокровище») снял криминальную драму с Владом Ивановым из локального и международного хита «4 месяца, 3 недели и 2 дня».  

С 20 февраля

«Зов предков» / The Call of the Wild

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Режиссер Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Семейка Крудс») экранизировал повесть Джека Лондона о собаке, которая помогала золотодобытчикам, а потом почувствовала тот самый зов предков и ушла к своим. Пес нарисован на компьютере, зато компанию ему составляет вполне реальный Харрисон Форд.

С 20 февраля

«Калашников»

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Байопик знаменитого изобретателя Михаила Калашникова поставил старший брат Петра Буслова Константин, а снялся в заглавной роли — звезда «Быка» Юрий Борисов.

С 20 февраля

«Эма: Танец страсти» / Ema

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Визуально безупречная драма с Марианой Ди Джироламо и Гаэлем Гарсиа Берналем. Танцовщица Эма, пережив личную трагедию вместе с мужем-хореографом, пытается найти и выразить себя единственным доступным ей способом – через движение и пластику.

С 20 февраля

«Русские грузины. Фильм первый»

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Изучив историю русских евреев, журналист Леонид Парфенов вместе с режиссером Дмитрием Курчатовым рассказывает про грузин: от Багратиона и Шеварднадзе до Пиросмани, Данелии и Баланчина.

С 20 февраля

sobaka,
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