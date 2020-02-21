Что посмотреть в кино: от Роберта Дауни-младшего до Харрисона Форда

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» / Dolittle

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Добрый доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший) излечит и корову, и волчицу, и жучка, и червячка, и медведицу, и юную королеву. Правда, чтобы спасти последнюю, ему предстоит отправиться за лекарством к мифическому острову.

С 20 февраля