Что посмотреть в кино: от Роберта Дауни-младшего до Харрисона Форда

«Зов предков» / The Call of the Wild

Режиссер Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Семейка Крудс») экранизировал повесть Джека Лондона о собаке, которая помогала золотодобытчикам, а потом почувствовала тот самый зов предков и ушла к своим. Пес нарисован на компьютере, зато компанию ему составляет вполне реальный Харрисон Форд.

С 20 февраля