Приключения доброго доктора Дулиттла, черная комедия «Свистуны» звезды румынской новой волны Корнелиу Порумбою и байопик Калашникова – какие картины выходят в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Роберта Дауни-младшего до Харрисона Форда
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» / Dolittle
Добрый доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший) излечит и корову, и волчицу, и жучка, и червячка, и медведицу, и юную королеву. Правда, чтобы спасти последнюю, ему предстоит отправиться за лекарством к мифическому острову.
С 20 февраля
«Свистуны» / La Gomera
Прославленный инди-режиссер румынской новой волны Корнелиу Порумбою («Полицейский, имя прилагательное», «Сокровище») снял криминальную драму с Владом Ивановым из локального и международного хита «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
С 20 февраля
«Зов предков» / The Call of the Wild
Режиссер Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Семейка Крудс») экранизировал повесть Джека Лондона о собаке, которая помогала золотодобытчикам, а потом почувствовала тот самый зов предков и ушла к своим. Пес нарисован на компьютере, зато компанию ему составляет вполне реальный Харрисон Форд.
С 20 февраля
«Калашников»
Байопик знаменитого изобретателя Михаила Калашникова поставил старший брат Петра Буслова Константин, а снялся в заглавной роли — звезда «Быка» Юрий Борисов.
С 20 февраля
«Эма: Танец страсти» / Ema
Визуально безупречная драма с Марианой Ди Джироламо и Гаэлем Гарсиа Берналем. Танцовщица Эма, пережив личную трагедию вместе с мужем-хореографом, пытается найти и выразить себя единственным доступным ей способом – через движение и пластику.
С 20 февраля
«Русские грузины. Фильм первый»
Изучив историю русских евреев, журналист Леонид Парфенов вместе с режиссером Дмитрием Курчатовым рассказывает про грузин: от Багратиона и Шеварднадзе до Пиросмани, Данелии и Баланчина.
С 20 февраля
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