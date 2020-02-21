Появился первый трейлер сериала «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон

Сериал «И по всюду тлеют пожары» расскажет о Элене Ричардсон — богатой и влиятельной женщине, матери и жене из небольшого городка Шейкер-Хайтс. Ее жизнь на первый взгляд идеальна — но все меняется, когда в город переезжает художница Мия Уоррен. Столкновение разных мировоззрений двух женщин ожидаемо приводит к череде ужасных событий.

Сценарий к новому сериалу написала телесценарист Лиз Тайглаар совместно с автором оригинальной истории Селестой Инг, режиссером выступила Линн Шелтон. Главные роли исполнили Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Розмари Деуитт, Джошуа Джексон, Джейд Петтиджон и другие. Премьера «И по всюду тлеют пожары» состоится 18 марта 2020 года на стриминговом сервисе Hulu. Всего в сезоне запланировано 8 серий.