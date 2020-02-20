Кирилл Серебренников экранизирует роман о немецком враче Йозефе Менгеле

Немецкий врач Йозеф Менгеле в годы нацистской Германии и Второй Мировой войны проводил эксперименты над узниками концлагеря Освенцим. Менгеле лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь. Его жертвами стали десятки тысяч человек, а самого Менгеле называли «Ангелом Смерти из Освенцима». После войны Менгеле бежал из Германии в Латинскую Америку, опасаясь преследований — и все попытки найти его и предать суду на увенчались успехом.

В своем романе французский писатель Оливье Геза рассказал историю врача глазами самого Менгеле. Как пишет Variety, сценарий грядущего фильма, название и дата выхода которого пока не раскрываются, Серебренников написал в соавторстве с Гезом. По словам продюсера картины Шарля Жилибера, «рассказать историю Менгеле с его точки зрения — это сложная задача, но Кирилл смог найти правильный угол».

Напомним, ранее стало известно Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стало известно в мае 2019 года в рамках Каннского кинорынка. Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова, а одну из ролей — певец Иван Дорн. Кроме того, Серебренников был удостоен Ордена искусств и словесности министерства культуры Франции, став его Командором, что является высшей степенью отличия. Посол Франции в России Сильви Берманн назвала режиссера ключевой фигурой современного российского искусства.