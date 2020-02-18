На канале Showtime стартовал последний (восьмой!) сезон «Родины» с Клэр Дэйнс – долгоиграющего шпионского и политического триллера с элементами боевика и психологической драмы. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, почему прощание получается трогательным.
Прощание с «Родиной» и Клэр Дэйнс: Как завершается лучший шпионский сериал десятилетия
«Родина» начиналась в 2011 году как американская версия израильского сериала «Военнопленные», созданного Гидеоном Раффом. Оттуда шоураннеры Говард Гордон и Алекс Ганса взяли основной сюжетный ход – возвращение военнослужащих домой. В израильском оригинале солдаты были после сирийского плена, в американской адаптации – афганского. Интригой первого сезона стало то, является ли морской пехотинец Николас Броди шпионом «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Эта роль досталась английскому актеру Дэмиену Льюису. Подозрения о его двойной игре возникли у ЦРУ и его агента Кэрри Мэтисон, которую блестяще играет Клэр Дэйнс. Впрочем, у сотрудницы разведки тоже есть особенность, о которой до поры до времени не знает начальство – у нее диагностировано биполярное расстройство личности.
Как и главная героиня с ее психическим заболеванием, сериал за эти годы находился в очень разных состояниях. Интрига первого сезона после ошеломительного успеха (как в плане рейтингов, так и премий: три «Эмми», включая награды Льюису и Дэйнс, и два «Золотых глобуса») зачем-то была растянута еще на два. Сюжет сильно провис и стал повторяться, пока линия персонажа Броуди не подошла к концу. Но и после этого сериал не закончился – были сезоны о работе Кэрри Мэтисон в Афганистане и Ираке как главы подразделения ЦРУ. Она уезжала в Берлин, пытаясь уйти из разведки, помогала первому избранному американскому президенту-женщине и боролась с праворадикальными группировками внутри США – событий бы хватило на несколько жизней и карьер. Лишь несколько вещей оставались неизменными – каждый сезон включал в себя 12 серий, и всегда где-то рядом находился друг, наставник, а временами и соперник Кэрри Сол Беренсон (его играет Мэнди Пэтинкин, бродвейский актер, снимавшийся в кино у Формана и Люмета). Еще до появления сериала «Лучше звоните Солу» героиня Дэйнс регулярно набирала номер его тезки и просила выручить в сложной ситуации.
Также события «Родины» всегда происходили где-то в альтернативной реальности, почти полностью повторяющей нашу. Правда, вместо Трампа в ней президентом США в 2016-м стала женщина, оказавшаяся в результате параноиком и диктатором. По сравнению с ней даже не сериальный глава Белого дома – ангел. Многие события, происходившие на Ближнем Востоке в реальности, также использовались сериалом – антагонистами американских разведчиков в разное время выступали, помимо «Аль-Каиды», Иран, Пакистан, Израиль и даже Россия. Созданная решениями сценаристов вселенная даже предвосхитила некоторые события и всегда смотрелась актуально, при этом почти неотличимо от новостей – и там, и там была борьба с террористами, атаки беспилотников, миротворческие операции и сеть интриг. В последних сериал особенно преуспел, оплетая паутиной противоречий любые происходящие сюжетные повороты и отношения между разведками разных стран.
Вот и сейчас, в последнем сезоне, сюжет строится вокруг переговоров в Катаре. Американцы пытаются уйти из Афганистана и заключить мир с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация), в чем им активно мешает местное правительство (они живут на американское финансирование), пакистанцы и Россия – у нашей страны в этом регионе есть особые интересы. Кэрри, вернувшуюся из плена как раз в РФ, Сол привлекает для помощи в переговорах – так как она долго работала в Кабуле и всех там знает, без нее не обойтись. И тут сериал в своем последнем сезоне элегантно закольцовывается – половину проведенного в России времени она не помнит и, возможно, стала двойным агентом, как подозреваемый ею Николас Броуди в первых эпизодах. Биполярное расстройство, с которым она худо-бедно научилась жить, здесь является только усугубляющим фактором.
И именно этим хорош последний сезон – для тех, кто не смотрел предыдущие, это будет прекрасно сыгранный (уровень актерской работы Дэйнс всегда оставался очень высоким) и захватывающий политический и шпионский триллер на злободневную тему. Поклонникам же некоторые повороты сюжета могут показаться повтором, но снова видеть на экране Кэрри и Сола, пытающихся разобраться в ближневосточном клубке противоречий и полностью отдающихся этой задаче, бесценно. «Родина» уходит красиво, предлагая (как будто на бис!) зрителям свои лучшие хиты за прошедшие почти 10 лет.
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