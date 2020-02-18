Прощание с «Родиной» и Клэр Дэйнс: Как завершается лучший шпионский сериал десятилетия

«Родина» начиналась в 2011 году как американская версия израильского сериала «Военнопленные», созданного Гидеоном Раффом. Оттуда шоураннеры Говард Гордон и Алекс Ганса взяли основной сюжетный ход – возвращение военнослужащих домой. В израильском оригинале солдаты были после сирийского плена, в американской адаптации – афганского. Интригой первого сезона стало то, является ли морской пехотинец Николас Броди шпионом «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Эта роль досталась английскому актеру Дэмиену Льюису. Подозрения о его двойной игре возникли у ЦРУ и его агента Кэрри Мэтисон, которую блестяще играет Клэр Дэйнс. Впрочем, у сотрудницы разведки тоже есть особенность, о которой до поры до времени не знает начальство – у нее диагностировано биполярное расстройство личности.

Как и главная героиня с ее психическим заболеванием, сериал за эти годы находился в очень разных состояниях. Интрига первого сезона после ошеломительного успеха (как в плане рейтингов, так и премий: три «Эмми», включая награды Льюису и Дэйнс, и два «Золотых глобуса») зачем-то была растянута еще на два. Сюжет сильно провис и стал повторяться, пока линия персонажа Броуди не подошла к концу. Но и после этого сериал не закончился – были сезоны о работе Кэрри Мэтисон в Афганистане и Ираке как главы подразделения ЦРУ. Она уезжала в Берлин, пытаясь уйти из разведки, помогала первому избранному американскому президенту-женщине и боролась с праворадикальными группировками внутри США – событий бы хватило на несколько жизней и карьер. Лишь несколько вещей оставались неизменными – каждый сезон включал в себя 12 серий, и всегда где-то рядом находился друг, наставник, а временами и соперник Кэрри Сол Беренсон (его играет Мэнди Пэтинкин, бродвейский актер, снимавшийся в кино у Формана и Люмета). Еще до появления сериала «Лучше звоните Солу» героиня Дэйнс регулярно набирала номер его тезки и просила выручить в сложной ситуации.