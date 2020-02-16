HBO опубликовал тизер нового сериала Фиби Уоллер-Бридж «Беги» («Run»). Новый проект будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля. Над сериалом также работала Вики Джонс, которая участвовала в создании «Дряни» вместе с Фиби Уоллер-Бридж.
HBO показал тизер нового сериала «Беги» — от создательницы «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж
По сюжету главная героиня Руби получает сообщение от своего первого парня Билли, который зовет ее отправиться в совместное путешествие. Авторы проекта рассказали, что это будет одновременно и триллер, и романтическая комедия.
В главных ролях – Мерритт Уивер («Ходячие мертвецы», «Невероятное») и Донал Глисон («Черное зеркало», «Звездные войны»). Фиби Уоллер-Бридж сыграла одну из второстепенных ролей.
Ранее создатели сериала «Убивая Еву» опубликовали тизер-валентинку третьего сезона. В нем зрителей поздравляют с Днём святого Валентина и называют дату выхода третьего сезона — 26 апреля. А еще посмотрите тизер грядущего, четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Действия ролика происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»). Небольшой спойлер: в тизере мелькнул шериф Хоппер.
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