В Сети появился тизер-валентинка от создателей сериала «Убивая Еву». В нем зрителей поздравляют с Днём святого Валентина и называют дату выхода третьего сезона — 26 апреля.
Посмотрите тизер и первые кадры третьего сезона «Убивая Еву» – в честь Дня всех влюбленных
Кроме того, 14 февраля создатели сериала продемонстрировали кадры из нового сезона, на которых Ева Поластри (Сандра О), разрезает мясо в ресторане, а Вилланель (Джоди Комер) предстает в образе клоуна.
В третьем сезоне будут фигурировать новый персонаж по имени Феликс, которого сыграет Стефан Янку, а также новые актеры — Гарриет Уолтер, Джемма Уилан, Стив Пембертон и Евгения Додина. Известно, что главным сценаристом этого сезона стала Сюзанн Хиткот.
Напомним, «Убивая Еву» — британский телесериал в жанре триллера, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса. Впервые его показали 8 апреля 2018 года на BBC America. По сюжету Ева Поластри, аналитик MI5, пытается поймать талантливую и изощренную убийцу Вилланель. В финальной серии второго сезона киллерша выстрелила в свою возлюбленную и до сих пор было неизвестно, жива ли Ева.
Ранее Netflix выпустил тизер грядущего, четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Действия ролика происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»). Небольшой спойлер: в тизере мелькнул шериф Хоппер.
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