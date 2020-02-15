Посмотрите тизер и первые кадры третьего сезона «Убивая Еву» – в честь Дня всех влюбленных

Напомним, «Убивая Еву» — британский телесериал в жанре триллера, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса. Впервые его показали 8 апреля 2018 года на BBC America. По сюжету Ева Поластри, аналитик MI5, пытается поймать талантливую и изощренную убийцу Вилланель. В финальной серии второго сезона киллерша выстрелила в свою возлюбленную и до сих пор было неизвестно, жива ли Ева.