Почти минутный тизер четвертого сезона показывает заснеженную советскую Россию. В видео под песню «Красная армия всех сильней» заключенные строят железную дорогу, а в кадре появляется знакомый персонаж сериала. Другие детали сюжета и дата выхода сезона пока не называются.

Напомним, ранее стало известно, что четвертый сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix станет последним. Но его разобьют на части. Финал будет выпущен в два этапа — что может существенно повлиять на его рейтинги.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Премьера продолжения состоялась на платформе стримингового сервиса 4 июля. За четыре дня аудитория превысила 40,7 миллионов зрителей, имеющих аккаунт — это больше, чем собрал любой другой фильм или сериал за аналогичный период.

Выход четвертого сезона сериала «Очень странные дела» Netflix анонсировал» в октябре 2019 года. В грядущем продолжении герои покинут родной город, о чем ясно дает понять анонс в конце тизера. «Мы больше не в Хоукинсе», — гласит он.

Ранее IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». А в октябре 2017 года в парижском Лувре прошел показ Louis Vuitton — в коллекции можно найти принты с отсылками к сериалу «Очень странные дела» и очки как у Нео из «Матрицы».