Режиссер Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена

Съемки нового Бэтмена стартовали в конце января 2020 года — на этот раз в качестве декораций Готэма был выбран шотландский Глазго. Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что Ривз отказался от сценария, написанного создателями предыдущих фильмов о Бэтмене — режиссер планирует подробнее рассказать о детективных способностях альтер-эго Брюса Уэйна.

Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года. Напутствие будущему супергерою Роберту Паттинсону дал экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Спойлер: все дело в ширинке!

Помимо Паттинсона, главные роли в новом фильме о Бэтмене исполнят Энди Серкис, Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Джон Туртурро, Пол Дано, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Кон О’Нилл, Алекс Фернс и другие. Премьера запланирована на лето 2021 года.

Роберт Паттинсон также исполнил одну из главных ролей в предстоящем фильме (черно-белом!) «Маяк». По сюжету, спокойный, работящий и непьющий молодой человек устраивается на подмогу смотрителю маяка (в исполнении Уиллема Дефо), однако через некоторое время становится собутыльником своему начальнику и начинает видеть мифических существ.