Грядущий фильм Тимура Бекмамбетова расскажет историю советского военного летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны попал в немецкий плен, но сумел сбежать из концентрационного лагеря на угнанном самолете. Главную роль в картине исполнит актер Павел Прилучный.

«Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств», — отметил режиссер.

Старт съемок намечен на начало следующей недели — ими занимаются студия Бекмамбетова Bazelevs и киностудия «Военфильм». Бюджет фильма составит 10 миллионов долларов. В планах режиссера создать две отличные друг от друга версии — для российских и англоязычных зрителей. В России фильм V2. Escape From Hell выйдет на платформе МТС Медиа в начале 2021 года.