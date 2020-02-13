По сюжету, Иван только что окончил школу. Он умен, талантлив, за словом в карман не лезет — только не знает, что делать со своей жизнью. Мать уговаривала его поступить в институт, но экзамены он провалил. Пока не зовут в армию, надо устраиваться на работу — курьером в журнал «Вопросы познания». В первый рабочий день Иван везет одному профессору статью на проверку и влюбляется в его дочь. Может быть, эта увлеченность внесет какой-то смысл в его сумбурную подростковую жизнь.