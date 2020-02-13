Уже этой весной журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерта «Мосфильма» покажет восстановленную версию фильма Карена Шахназарова «Курьер». Специальные показы пройдут в московском «Каро Октябрь» 22 марта и петербургском кинотеатре «Аврора» 12 марта — после этого лента выйдет в широкий прокат по всей России.
Фильм Карена Шахназарова «Курьер» выйдет в повторный российский прокат
По сюжету, Иван только что окончил школу. Он умен, талантлив, за словом в карман не лезет — только не знает, что делать со своей жизнью. Мать уговаривала его поступить в институт, но экзамены он провалил. Пока не зовут в армию, надо устраиваться на работу — курьером в журнал «Вопросы познания». В первый рабочий день Иван везет одному профессору статью на проверку и влюбляется в его дочь. Может быть, эта увлеченность внесет какой-то смысл в его сумбурную подростковую жизнь.
Трагикомедия «Курьер» была снята Кареном Шахназаровым и выпущена на «Мосфильме» в 1986 году. Главные роли в картине исполнили Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили и Инна Чурикова. На Московском кинофестивале в 1987 году «Курьер» получил приз FIPRESCI и специальный приз жюри.
Специальный показ пройдет 12 марта в петербургском кинотеатре «Аврора». В широкий российский прокат фильм «Курьер» выйдет 26 марта.
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