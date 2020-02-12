Появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер»

Действие нового фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский диспетчер» разворачивается в 1950-х годах в вымышленном городе во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, один из сотрудников которой решает создать собственный журнал The French Dispatch. Главные роли в картине, сценарий к которой Андерсон написал сам, исполнили Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Билл Мюррей, Уиллем Дефо, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон и другие.

Мировая премьера фильма «Французский диспетчер» запланирована на 24 июля 2020 года, в российский прокат новая картина Уэса Андерсона выйдет 12 ноября.

Напомним, в ноябре 2019 года на стриминговой платформе Netflix вышел исторический фильмм режиссера Дэвида Мишо «Король» с Тимоти Шаламе в главной роли. Лента рассказывает о молодом Генрихе V, которому выпадает непростая задача — занять трон после смерти своего жестокого отца и участвовать в кровопролитной войне. В настоящий момент в российском прокате идет фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», в котором Шаламе также исполнил одну из ведущих ролей.

История про экс-подружку Джокера («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и сиквел ромкома о любви фигуристки и хоккеиста «Лед 2», ре-релиз «Форреста Гампа» и хоррор про Бабу-ягу – рассказываем, какие картины выйдут в российский прокат в последний месяц зимы.