Netflix анонсировал третий сезон сериала «Половое воспитание». И выпустил тизер!

Netflix анонсировал третий сезон сериала «Половое воспитание» — спустя месяц после премьеры второго. На официальном YouTube-канале стримингового сервиса появился тизер, в котором актер Алистер Петри, исполнивший роль директора средней школы английского городка Мурдэйл мистера Гроффа, в образе арт-критика вкратце рассказывает о каждом из персонажей. Посмотрите прямо сейчас!
С выходом первого сезона подростковая комедийная драма об ученике-психологе, решающим сексуальные проблемы одноклассников, внезапно понравилась огромному количеству зрителей. Во втором сезоне их ждал любовный треугольник — к главному герою «Полового воспитания» Отису Милберну в исполнении Эйса Баттерфилда неравнодушны две девушки, и ему приходится разбираться в своих чувствах. Сюжет грядущего, третьего сезона пока не разглашается — как и дата его выхода.
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