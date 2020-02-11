Netflix анонсировал третий сезон сериала «Половое воспитание». И выпустил тизер!

С выходом первого сезона подростковая комедийная драма об ученике-психологе, решающим сексуальные проблемы одноклассников, внезапно понравилась огромному количеству зрителей. Во втором сезоне их ждал любовный треугольник — к главному герою «Полового воспитания» Отису Милберну в исполнении Эйса Баттерфилда неравнодушны две девушки, и ему приходится разбираться в своих чувствах. Сюжет грядущего, третьего сезона пока не разглашается — как и дата его выхода.