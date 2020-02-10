«Союзмультфильм» показал первую серию нового мультфильма «Приключения Пети и волка». Действия происходят в Петербурге!

На официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» вышла первая серия нового мультсериала «Приключения Пети и волка» — от ведущего сценариста «Смешариков» и автора «Атомного леса» Алексея Лебедева. История рассказывает об обыкновенном школьнике и его друге, а также о их похождениях — между миром людей и миро сказок. И действия происходят в Петербурге!
В 2019 году исполнилось 50 лет с момента выхода мультсериала «Ну, погоди!» на экраны, а также других легендарных лент киностудии «Союзмультфильм» — «Крокодил Гена», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка». Ранее стало известно, что Министерство культуры России окажет финансовую поддержку производству продолжения 50-и легендарных советских мультфильмов. Финансирование будет выделено и авторской анимации — поддержку получат 26 картин, в том числе новые работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.
К 50-летию легендарного мультфильма «Умка» вышла новая серия, а в скором времени «Союзмультфильм» планирует показать также продолжение «Ну, погоди!» — культового советского мультсериала, рассказывающего о бесконечном противостоянии Волка и Зайца.
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