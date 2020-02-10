«Союзмультфильм» показал первую серию нового мультфильма «Приключения Пети и волка». Действия происходят в Петербурге!

В 2019 году исполнилось 50 лет с момента выхода мультсериала «Ну, погоди!» на экраны, а также других легендарных лент киностудии «Союзмультфильм» — «Крокодил Гена», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка». Ранее стало известно, что Министерство культуры России окажет финансовую поддержку производству продолжения 50-и легендарных советских мультфильмов. Финансирование будет выделено и авторской анимации — поддержку получат 26 картин, в том числе новые работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.

К 50-летию легендарного мультфильма «Умка» вышла новая серия, а в скором времени «Союзмультфильм» планирует показать также продолжение «Ну, погоди!» — культового советского мультсериала, рассказывающего о бесконечном противостоянии Волка и Зайца.