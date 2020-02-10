Появился тизер-трейлер нового фильма Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна»

Сюжет грядущей картины основан на истории участников события 1986 года — начальника смены и двух старших инженеров Чернобыльской АЭС, которые, спустя две недели после катастрофы в реакторе, вынуждены спуститься в затопленные помещения, чтобы не допустить еще одного взрыва.

Данила Козловский выступил не только в качестве режиссера и сопродюсера картины, но и исполнил в ней одну из главных ролей. Ведущими актерами ленты «Чернобыль. Бездна» также выступили Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный, Николай Козак, Филипп Авдеев, Игорь Черневич и другие.

Напомним, о том, что российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данила Козловский займется производством исторического фильма, основанного на реальных событиях, стало известно в декабре 2018 года.

«Это большая, сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам — гораздо сложнее, чем «Тренер», гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы. Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать», — рассказал тогда Козловский.