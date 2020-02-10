Хоакин Феникс взял «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер»

Главный герой фильма «Джокер», Артур Флек, скромный и незаметный человек, который возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.

Напомним, ранее Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лауреатов премии BAFTA-2020. Больше всего наград получила лента «1917» Сэма Мендеса — он также признан лучшим режиссером по итогам сезона. Хоакин Феникс, исполнивший роль Артура Флека в драме Тодда Филлипса «Джокер», также признан лучшим актером.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. приступила к работе над продолжением фильма «Джокер», получившего главный приз 76-го международного Венецианского кинофестиваля. Тодд Филлипс не покинет режиссерское кресло, а главную роль Артура Флека вновь предложат исполнить Хоакину Фениксу.