В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 («Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию). Статуэтки в категории «Лучшая мужская роль» удостоился актер Хоакин Феникс — за роль Артура Флека в фильме Тода Филлипса «Джокер».
Хоакин Феникс взял «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер»
Главный герой фильма «Джокер», Артур Флек, скромный и незаметный человек, который возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.
Напомним, ранее Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лауреатов премии BAFTA-2020. Больше всего наград получила лента «1917» Сэма Мендеса — он также признан лучшим режиссером по итогам сезона. Хоакин Феникс, исполнивший роль Артура Флека в драме Тодда Филлипса «Джокер», также признан лучшим актером.
Ранее стало известно, что студия Warner Bros. приступила к работе над продолжением фильма «Джокер», получившего главный приз 76-го международного Венецианского кинофестиваля. Тодд Филлипс не покинет режиссерское кресло, а главную роль Артура Флека вновь предложат исполнить Хоакину Фениксу.
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