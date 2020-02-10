Билли Айлиш исполнила песню The Beatles Yesterday в память об ушедших деятелях кинематографа

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 («Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию). В этот вечер на сцене кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) американская певица Билли Айлиш исполнила пиано-кавер на песню группы The Beatles Yesterday — в память об ушедших в 2019 году деятелях кинематографа.
Спустя две недели после триумфа на «Грэмми»-2020, Айлиш дебютировала на сцене кинотеатра «Долби» в Лос-Анджелесе в рамках церемонии вручения кинопремии «Оскар». Вместе со своим братом Финнеасом Пайратом О’Коннеллом, известным как FINNEAS, певица исполнила композицию Yesterday британской группы The Beatles из альбома Help!, выпущенного в августе 1965 года. Во время исполнения на экранах транслировались портреты деятелей кинематографа, которых индустрия и мир потеряли в 2019 году.
5 февраля в Беверли-Хиллз, Калифорния на 104 году жизни скончался актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас. За свою долгую и успешную карьеру в кино Дуглас был удостоен почетного «Оскара» «за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе» в 1996 году и премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога, а также занял 17-ую строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.
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