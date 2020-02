Билли Айлиш исполнила песню The Beatles Yesterday в память об ушедших деятелях кинематографа

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 («Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию). В этот вечер на сцене кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) американская певица Билли Айлиш исполнила пиано-кавер на песню группы The Beatles Yesterday — в память об ушедших в 2019 году деятелях кинематографа.