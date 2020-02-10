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Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020

В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020. Номинанты в 24 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук 13 января. «Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию церемонии, а теперь публикует результаты — кто (и за что) получил статуэтки в этом году.

Лучший фильм

«Паразиты»

Лучший актер

Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса

Рене Зельвеггер («Джуди»)

Лучший режиссер

«Паразиты», Пон Джун-хо

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»

Оскар-2020: первые фото звезд красной дорожки

Лучший оригинальный сценарий

«Паразиты», Пон Джун-хо

Лучший адаптированный сценарий

«Кролик Джоджо», Тайка Вайтити

Лучший оператор

«1917», Роджер Дикинс 

Лучшие визуальные эффекты

«1917» 

Лучший композитор

«Джокер», Хильдур Гуднадоуттир

Лучшая песня

(I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

Лучший иностранный художественный фильм 

«Паразиты»

Лучший анимационный фильм

«История игрушек 4»

Лучший короткометражный фильм

«Окно напротив»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Любовь к волосам» 

Оскар-2020: 30 лучших образов церемонии

Лучший художник-постановщик

«Однажды в… Голливуде»

Лучший дизайн костюмов

«Маленькие женщины»

Лучший грим и прически

Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер — «Скандал»

Лучшее сведение звука

«1917»

Лучший монтаж звука

«Форд против Феррари»

Лучший монтаж

«Форд против Феррари»

В этом году почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф получил американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник, фотограф и писатель Дэвид Линч. Лауреатов 91-ой премии Американской киноакадемии «Оскар» назвали 25 февраля 2019 года. Тогда лучшим актером стал Рами Малек, лучшим режиссером — Альфонсо Куарон, а лучший оригинальный сценарий выбрали в фильме «Зеленая книга». Перед вручением статуэток авторы Telegram-каналов о кино поделились с «Собака.ru» своим версиями, кто победит в основных номинациях — проверьте, совпали ли ожидания.

 

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Дарья Гладких,
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