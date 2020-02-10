В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020. Номинанты в 24 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук 13 января. «Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию церемонии, а теперь публикует результаты — кто (и за что) получил статуэтки в этом году.
Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020
Лучший фильм
«Паразиты»
Лучший актер
Лучшая актриса
Рене Зельвеггер («Джуди»)
Лучший режиссер
«Паразиты», Пон Джун-хо
Лучшая мужская роль второго плана
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучшая женская роль второго плана
Лора Дерн — «Брачная история»
Лучший оригинальный сценарий
«Паразиты», Пон Джун-хо
Лучший адаптированный сценарий
«Кролик Джоджо», Тайка Вайтити
Лучший оператор
«1917», Роджер Дикинс
Лучшие визуальные эффекты
«1917»
Лучший композитор
«Джокер», Хильдур Гуднадоуттир
Лучшая песня
(I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»
Лучший документальный фильм
«Американская фабрика»
Лучший иностранный художественный фильм
«Паразиты»
Лучший анимационный фильм
«История игрушек 4»
Лучший короткометражный фильм
«Окно напротив»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Любовь к волосам»
Лучший художник-постановщик
«Однажды в… Голливуде»
Лучший дизайн костюмов
«Маленькие женщины»
Лучший грим и прически
Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер — «Скандал»
Лучшее сведение звука
«1917»
Лучший монтаж звука
«Форд против Феррари»
Лучший монтаж
«Форд против Феррари»
В этом году почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф получил американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник, фотограф и писатель Дэвид Линч. Лауреатов 91-ой премии Американской киноакадемии «Оскар» назвали 25 февраля 2019 года. Тогда лучшим актером стал Рами Малек, лучшим режиссером — Альфонсо Куарон, а лучший оригинальный сценарий выбрали в фильме «Зеленая книга». Перед вручением статуэток авторы Telegram-каналов о кино поделились с «Собака.ru» своим версиями, кто победит в основных номинациях — проверьте, совпали ли ожидания.
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