Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020

В этом году почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф получил американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник, фотограф и писатель Дэвид Линч. Лауреатов 91-ой премии Американской киноакадемии «Оскар» назвали 25 февраля 2019 года. Тогда лучшим актером стал Рами Малек, лучшим режиссером — Альфонсо Куарон, а лучший оригинальный сценарий выбрали в фильме «Зеленая книга». Перед вручением статуэток авторы Telegram-каналов о кино поделились с «Собака.ru» своим версиями, кто победит в основных номинациях — проверьте, совпали ли ожидания.