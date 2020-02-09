Стало известно, кто будет претендовать на антипремию «Золотая малина». В категории «Худший фильм года» оказались мюзикл «Кошки», супергеройский фильм «Стекло», сиквел «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Фанат», а также «Призраки Шэрон Тэйт» и «Мэдея на похоронах». Примечательно, что «Джокер» Тодда Филлипса, который будет бороться за «Оскар», также выдвинут на «Золотую малину» в специальной номинации «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности».
Объявлены номинанты на «Золотую малину»
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Кадр из трейлера «Кошек»
В номинации «Худший актер» представлены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Джеймс Франко и Дэвид Харбор. А худшими актрисами были признаны Хилари Дафф, Энн Хэтэуэй, Франческа Хэйуорд и другие.
В режиссерскую и сценаристскую категории попали режиссер Кошек» Том Хупер, Эдриан Грюнберг, снявший «Рэмбо: Последняя кровь», и Нил Маршалл за «Хеллбоя». Кроме того, мюзикл Тома Хупера также удостоился сразу двух номинаций за худший актерский дуэт.
В категории «Возрождение» назвали актеров, которые ранее были номинированы на антипремию, но сумели вновь доказать свой профессионализм. Шанс восстановить репутацию появился у Эдди Мерфи за «Меня зовут Долемайт», Киану Ривза за «Джона Уика», Адама Сэндлера, который сыграл в «Неограненных драгоценностях», Дженифер Лопез за «Стриптизерш», а также у Уилла Смита, исполнившего роль Джинна в «Алладине».
Победителей антипремии назовут на 40-й церемонии вручения награды. Дата проведения пока что неизвестна. Как отмечают организаторы, впервые ее покажут в прямом эфире на канале Comedy Dynamics Network.
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