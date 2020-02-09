Объявлены номинанты на «Золотую малину»

Стало известно, кто будет претендовать на антипремию «Золотая малина». В категории «Худший фильм года» оказались мюзикл «Кошки», супергеройский фильм «Стекло», сиквел «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Фанат», а также «Призраки Шэрон Тэйт» и «Мэдея на похоронах». Примечательно, что «Джокер» Тодда Филлипса, который будет бороться за «Оскар», также выдвинут на «Золотую малину» в специальной номинации «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности».