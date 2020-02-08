Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним. Но его разобьют на части

Как предполагают эксперты, решение разделить финальный, четвертый сезон сериала «Очень странные дела» может быть обусловлено двумя факторами. Вероятно, сценаристам шоу потребовалось больше времени, чтобы завершить историю, или таким ходом Netflix планирует улучшить рейтинги и, соответственно, прибыль от проекта.

Напомним, третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Премьера продолжения состоялась на платформе стримингового сервиса 4 июля. За четыре дня аудитория превысила 40,7 миллионов зрителей, имеющих аккаунт — это больше, чем собрал любой другой фильм или сериал за аналогичный период.

Выход четвертого сезона сериала «Очень странные дела» Netflix анонсировал» в октябре 2019 года. В грядущем продолжении герои покинут родной город, о чем ясно дает понять анонс в конце тизера. «Мы больше не в Хоукинсе», — гласит он.

Ранее IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». А в октябре 2017 года в парижском Лувре прошел показ Louis Vuitton — в коллекции можно найти принты с отсылками к сериалу «Очень странные дела» и очки как у Нео из «Матрицы».