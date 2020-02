Что посмотреть в кино: от Харли Квинн до «Мальчика русского»

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» / Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Феминистская история про то, как дерзкая Харли Квинн (феноменальная Марго Робби) возглавляет группу супергероинь, противостоящих лидеру преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. И да – с Джокером-Хоакином Фениксом эта Харли Квинн встречаться бы точно не стала.

С 6 февраля