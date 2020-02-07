Приключения экс-подружки Джокера и ее соратниц «Хищные птицы», антивоенный манифест ученика Александра Сокурова «Мальчик русский», а также новая картина Романа Полански «Офицер и шпион» – какие фильмы вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Харли Квинн до «Мальчика русского»
«Порко Россо» / Kurenai no buta
Мода на ре-релизы дошла и до анимационной сказки Хаяо Миядзаки 1992 года про пилота Марко Пагота – отважного героя Первой мировой войны, потерявшего веру в людей и человеческий облик. Кстати, протагонист превращается именно в свинью, как и персонажи «Унесенных призраками», так как сам режиссер очень любит этих животных.
С 6 февраля
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» / Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Феминистская история про то, как дерзкая Харли Квинн (феноменальная Марго Робби) возглавляет группу супергероинь, противостоящих лидеру преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. И да – с Джокером-Хоакином Фениксом эта Харли Квинн встречаться бы точно не стала.
С 6 февраля
«Темные воды» / Dark Waters
Драма автора «Кэрол» и «Вдали от рая» Тодда Хейнса с Энн Хэтэуэй и Марком Руффало. Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга, выступает с обвинением против своей бывшей компании, которая десятилетиями загрязняла отходами питьевую воду.
С 6 февраля
«Офицер и шпион» / J'accuse
Роман Полански снял свою версию истории Альфреда Дрейфуса. А главную моральную дилемму в духе «был ли убийцею создатель Ватикана» – смотреть ли картины обвиненного в изнасиловании режиссера в эпоху #MeToo – каждый должен решить для себя сам.
С 6 февраля
«Мальчик русский»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина – тонкий антивоенный манифест с музыкой Рахманинова про ослепшего в боях Первой мировой подростка и тревожное вслушивание в современность.
С 6 февраля
«Правда» / La vérité
В картине японского классика Хирокадзу Корээда смешивается вымысел и художественная правда, ссоры героинь Катрин Денев и Жюльет Бинош и толстовский тезис, что все счастливые семьи счастливы в конечном счете одинаково, если в отношениях есть (пусть и тщательно скрываемая друг от друга) нежность и забота.
С 6 февраля
«Анна Франк. Параллельные истории» / #AnneFrank. Parallel Stories
В документальном фильме Сабины Федели и Анны Миготто несколько пластов: это не только сюжет о погибшей в концлагере девочке Анне, но и о современном подростке, которая видит в ней себя, а также история пяти выживших в Холокосте женщин, одной их которых могла бы быть и Франк. Рассказчиком картины стала актриса Хелен Миррен.
С 6 февраля
«Каннингем» / Cunningham
В документальной ленте режиссера Аллы Ковган собраны архивные съемки и реконструкции танцев, созданных хореографом Мерсом Каннингемом в период с 1942 по 1972 год.
С 6 февраля
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