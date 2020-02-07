В понедельник, 10 февраля, на сервисе «Амедиатека» выйдет продолжение сериала «Шучу» с Джимом Керри. Кинокритик Иван Пугин посмотрел второй сезон и считает, что главная удача – то, что Мишель Гондри остался одним из его режиссеров.
Снова «Шучу»: Почему нужно смотреть новый сезон лучшего драмеди-сериала с Джимом Керри?
Первый сезон, вышедший в сентябре 2018 года, привлекал зрителей французским режиссером-сказочником Мишелем Гондри и американским магом правильной пропорции грустного и смешного Джимом Керри. Гондри выступил постановщиком половины (из 10) серий, Керри гениально сыграл Джеффа Пиклза – напоминающего мистера Роджерса ведущего утреннего шоу на американском ТВ (не путать с «Утренним шоу» от Apple+). Первый сезон «Шучу» вполне заслуженно претендовал на два «Золотых глобуса», но уступил в обеих номинациях «Методу Комински» с Майклом Дугласом.
Сначала сюжет «Шучу» больше был похож на законченную историю (мини-сериал), но в конце повернул события в сторону продолжения. Через месяц после премьеры его продлили на второй сезон. Критики отмечали, что без Мишеля Гондри (тот собирался остаться только в качестве исполнительного продюсера) проект уже не будет таким ярким и красивым, но шоураннер Дэйв Холстейн, судя по всему, уговорил режиссера сделать еще пару новых серий. Хотя стартовые эпизоды нового сезона снял Джейк Шрейер, автор фильма о трогательной дружбе «Фрэнк и робот». Кстати, исполнитель роли отца Джеффа в «Шучу» Фрэнк Ланджелла сыграл там главную роль.
Если первый сезон был о том, как можно совершить огромное количество ошибок, пытаясь пережить потерю ребенка, то во втором герой Джима Керри начинает их исправлять. Накопившийся клубок неправильных решений, смертей и зашедших в тупик отношений распутать оказывается очень непросто, ведь многие проблемы у протагониста идут прямиком из детства. Фигура отца вообще является в сериале одним из краеугольных камней: авторитарный отец-продюсер Джеффа Пиклза, он сам для единственного оставшегося сына, а также для миллионов американских детей, которые смотрят его шоу.
Сценарная команда создает очень интересную структуру сезона, где накал эмоционального аттракциона иногда достигает еще более высоких пределов, чем пару лет назад. Ожидавшаяся отдельная серия, полностью воспроизводящая один из выпусков утреннего шоу Джеффа, по слухам, тоже будет. И в очередной раз зрителям придется страдать, что не все серии выходят в один день – сценаристы с садистской настойчивостью заканчивают почти каждую из них клиффхэнгером.
Набравший очень высокие обороты еще дебютным сезоном сериал продолжает успешно развиваться, демонстрируя всю ту же мощную актерскую игру Джима Керри и граничащую с кукольной сказкой атмосферу, привычную для поклонников Мишеля Гондри. И это хорошая новость, ведь последнюю полнометражную картину режиссер выпустил почти пять лет назад («Микроб и Бензин»). С тех пор он снимал музыкальные видео для Chemical Brothers и Арианы Гранде. Кстати, Ариана появится в новом сезоне в очень неожиданной роли. Камео вновь играет и олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Тара Липински.
«Шучу» много высказывается про современную американскую действительность – политику, культуру и кинематограф. При этом более универсальная для зрителей во всем мире тема стадий принятия неизбежного, о которых говорилось в прошлом сезоне (он пронесся сразу по первым четырем – от отрицания до депрессии через гнев и торг), здесь продолжается, но весь сезон говорит уже о последней из них – принятии. Той стадии, в которой находятся люди, ожидающие нового фильма Мишеля Гондри. А пока что «Шучу» легко поможет скрасить это ожидание.
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