Снова «Шучу»: Почему нужно смотреть новый сезон лучшего драмеди-сериала с Джимом Керри?

Первый сезон, вышедший в сентябре 2018 года, привлекал зрителей французским режиссером-сказочником Мишелем Гондри и американским магом правильной пропорции грустного и смешного Джимом Керри. Гондри выступил постановщиком половины (из 10) серий, Керри гениально сыграл Джеффа Пиклза – напоминающего мистера Роджерса ведущего утреннего шоу на американском ТВ (не путать с «Утренним шоу» от Apple+). Первый сезон «Шучу» вполне заслуженно претендовал на два «Золотых глобуса», но уступил в обеих номинациях «Методу Комински» с Майклом Дугласом.

Сначала сюжет «Шучу» больше был похож на законченную историю (мини-сериал), но в конце повернул события в сторону продолжения. Через месяц после премьеры его продлили на второй сезон. Критики отмечали, что без Мишеля Гондри (тот собирался остаться только в качестве исполнительного продюсера) проект уже не будет таким ярким и красивым, но шоураннер Дэйв Холстейн, судя по всему, уговорил режиссера сделать еще пару новых серий. Хотя стартовые эпизоды нового сезона снял Джейк Шрейер, автор фильма о трогательной дружбе «Фрэнк и робот». Кстати, исполнитель роли отца Джеффа в «Шучу» Фрэнк Ланджелла сыграл там главную роль.