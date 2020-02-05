Считанные дни остаются до 92-й церемонии вручения премии «Оскар» – уже 9 февраля мы узнаем, кто получит заветные статуэтки в этом году. 13 января был опубликован шорт-лист претендентов на награду. К сожалению, фильм «Дылда» (реж. Кантемир Балагов) в него не вошел. Остается пожелать удачи Хоакину Фениксу, Скарлетт Йоханссон и – в очередной раз – Леонардо Ди Каприо. Безусловно, «Оскар» – это настоящее событие, но в других сферах есть свои золотые статуэтки, при этом не менее престижные. И вот здесь россияне были отмечены не единожды.
5 других «Оскаров»
Breakthrough Prize или научный «Оскар»
Это международная награда, присуждаемая Советом премии «Прорыв» в трех категориях: медицина, математика и фундаментальная физика. Премия была учреждена в 2012 году российским бизнесменом Юрием Мильнером и с тех пор вручается ежегодно в начале декабря. Изначально призовой фонд составлял $3 млн, но в 2013 году к инициативе присоединились Марк Цукерберг, его жена Присцилла Чан, основатель Google Сергей Брин с женой Энн Воджицки, а также китайские миллиардеры Ма Хуатэн и Джек Ма – и призовой фонд расширился до $22 млн.
В 2015 году одним из победителей стал Владимир Новиков, выпускник МФТИ, член коллаборации SNO, который в составе исследовательской группы занимался изучением нейтринных осцилляций (без комментариев) и экспериментально подтвердил их существование. Лауреатом 2020 года стал Алексей Эскин, американский математик, но уроженец Москвы. Ученый получил награду в категории «Прорыв 2020 года по математике».
Excellence in Project Integration или «Оскар» нефтяной промышленности
Он ежегодно вручается на International Petroleum Technology Conference (IPTC). Награду получает проект, показавший выдающиеся достижения в геологии, бурении, инжиниринге, проектировании, строительстве, HSE, развитии региона – словом, отбор с пристрастием.
В этом году на Премию IPTC было подано 17 заявок из 9 стран. В числе претендентов – именитые Total и Petronas. 13 января на торжественной церемонии награждения победителем была объявлена – первой среди российских компаний – «Газпром нефть», которая представила проект разработки Новопортовского месторождения. Даже думать об этом холодно: Ямал, вечная мерзлота, суровые условия, а россияне уверенно осваивают месторождения и добывают нефть. Экспертная группа, возможно, отвагу россиян не учитывала, зато отметила достижения в управлении нефтегазовым проектом.
«Каннские львы» или «Оскар» в сфере рекламы
Этот международный фестиваль творчества – один из самых авторитетных среди представителей рекламы. Проходит ежегодно во французских Каннах в третью неделю июня. Работы отмечаются Бронзовыми, Серебряными, Золотыми Львами и Гран-при. Награды присуждаются в том числе в подкатегориях: благотворительность, соцреклама, «Лев за музыкальное совершенство», а также в номинациях «Сеть года», «Агентство года» и «Золотая Пальмовая ветвь».
И здесь на передовую выходят агентства, сотрудники которых готовы генерировать идеи круглосуточно, лишь бы однажды взять в руки Льва. Нам есть чем гордиться: обладателями статуэток в разные годы становились российские компании Leo Burnett Moscow, IQ Marketing, Look At Media, РА «Восход», BBDO.
Promax Awards или телевизионный «Оскар»
Самая престижная премия в мире в области развлекательного ТВ-маркетинга и дизайна вручается ежегодно в июне поочередно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. За обладание заветной статуэткой соревнуются креаторы крупнейших мировых телеканалов. И важно отметить, что в последнее десятилетие Россия не только укрепила позиции, но и оставила многих гигантов позади. Если говорить об общем счете сборной страны, конечно.
Главный приз отрасли за выдающиеся достижения получали наши телеканалы: «ТНТ», «ТНТ-4», «НТВ», «ЧЕ!», «СТС», «Пятница!», «СТС Love», RT и другие. При этом список конкурентов впечатляет: FX Networks, Showtime, Red Bee Media, НВО.
World Travel Awards — это туристический «Оскар»
Это награда считается самой престижной в индустрии. Премия была учреждена в 1993 году. Ежегодно победителями становятся лучшие авиалинии, отели, туроператоры, достопримечательности, курорты, города – всего более 80 категорий.
Пару месяцев назад, в Маскате (Оман), прошел финал 2019 года. И победителями себя почувствовали сразу несколько миллионов россиян: впервые в сфере туриндустрии лауреатом в главной номинации «Лучшее туристское направление. Город» была признана Москва. Помимо российской столицы, звание мечтали заполучить динамичный Нью-Йорк, толерантный Лиссабон, интеллигентный Лондон, романтичный Париж, веселый Сидней и невероятно красивый Рио-де-Жанейро. Но все-таки финал World Travel Awards 2020 пройдет в Москве.
Подытожим: не стоит огорчаться из-за отсутствия россиян на очередном – традиционном – «Оскаре 2020». Зная, насколько целеустремленными бывают наши соотечественники на пути к заветным лаврам, можно с надеждой отметить: шансы велики. Болеем всем сердцем!
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