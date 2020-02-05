5 других «Оскаров»

Breakthrough Prize или научный «Оскар»

Это международная награда, присуждаемая Советом премии «Прорыв» в трех категориях: медицина, математика и фундаментальная физика. Премия была учреждена в 2012 году российским бизнесменом Юрием Мильнером и с тех пор вручается ежегодно в начале декабря. Изначально призовой фонд составлял $3 млн, но в 2013 году к инициативе присоединились Марк Цукерберг, его жена Присцилла Чан, основатель Google Сергей Брин с женой Энн Воджицки, а также китайские миллиардеры Ма Хуатэн и Джек Ма – и призовой фонд расширился до $22 млн.

В 2015 году одним из победителей стал Владимир Новиков, выпускник МФТИ, член коллаборации SNO, который в составе исследовательской группы занимался изучением нейтринных осцилляций (без комментариев) и экспериментально подтвердил их существование. Лауреатом 2020 года стал Алексей Эскин, американский математик, но уроженец Москвы. Ученый получил награду в категории «Прорыв 2020 года по математике».