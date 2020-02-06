Николай Хомерики приступил к съемкам спортивной драмы «Белый снег»

26 января в Москве режиссер-постановщик Николай Хомерики приступил к съемкам нового фильма «Белый снег». Биографическая спортивная драма расскажет о лыжнице Елене Вяльбе — в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии она первой в истории завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.