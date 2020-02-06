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Николай Хомерики приступил к съемкам спортивной драмы «Белый снег»

26 января в Москве режиссер-постановщик Николай Хомерики приступил к съемкам нового фильма «Белый снег». Биографическая спортивная драма расскажет о лыжнице Елене Вяльбе — в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии она первой в истории завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

  • Фотографии предоставлены пресс-службой Sarafan

Сценарий к фильму Хомерики написал совместно с Андреем Курейчиком, Тимуром Хваном, Маратом Кимом, Александрой и Татьяной Гульяновыми. Роль Елены Вяльбе в картине «Белый снег» исполнит актриса театра и кино Ольга Лерман («Как я стал…», «Страна чудес»). Также в съемках примут участие Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Полина Чернышева, Екатерина Агеева, Полина Ватага и другие. 

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Выход спортивной драмы Николая Хомерики «Белый снег» запланирован на 2021 год. 

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Дарья Гладких,
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