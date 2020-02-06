По сюжету, будущим суперзлодей Грю пока лишь мальчик, мечтающий о завоевании мира и похищении главных достопримечательностей. Чтобы добиться желаемого, он собирается вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка». Однако встреча заканчивается фиаско — Грю похищает ценный медальон и теперь вынужден спасаться бегством от самых опасных преступников в мире.

Режиссером фильма «Миньоны: Грювитация» выступили Кайл Балда («Гадкий я», «Миньоны») и Брэд Эблесон. Главного злодея Грю в оригинале, как и в других лентах серии, озвучивает актер Стив Карелл. Мировая премьера состоится 11 июня 2020 года, в российский прокат фильм выйдет 2 июля.