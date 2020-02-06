Скончался актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас

За свою долгую и успешную карьеру в кино Дуглас был удостоен почетного «Оскара» «за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе» в 1996 году и премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога, а также занял 17-ую строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

«Для всего мира он был легендой, актером «золотого века» кинематографа, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости. Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете», — написал в своем Instagram сын Дугласа, актер Майкл Дуглас.

Звездная карьера Кирка Дугласа началась в 1950-х годах — за свою жизнь он снялся более чем в 80 фильмах. Среди них «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), «Спартак» (1960). Как писатель Дуглас — автор десяти романов и мемуаров.

Активно участвовал в благотворительной деятельности и отдавал на это немалые средства. В день своего 99-летия Дуглас пожертвовал 15 миллионов долларов на строительство в Лос-Анджелесе центра по уходу за страдающими болезнью Альцгеймера актерами и представителями голливудской киноиндустрии.