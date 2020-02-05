«Международный фестиваль дебютного кино» объявил даты проведения в 2020 году

Конкурсные работы фестиваля будет оценивать международное жюри, в которое войдут яркие представители индустрии современного авторского кино. В программу войдут как короткий, так и полный метр. Прием заявок на участие продлится до 10 апреля 2020 года — принимаются первые и вторые игровые режиссерские работы продолжительностью больше 45 минут, снятые в 2019 и 2020 годах, а также документальные, экспериментальные и игровые фильмы продолжительностью до 45 минут, снятые в 2019 и 2020 годах режиссерами, не дебютировавшими в полном метре.

Подробности и прием заявок осуществляется на сайте фестиваля. Программа будет объявлена в июне 2020 года.

В феврале в рамках «Международного фестиваля дебютного кино» стартует новый сезон образовательной программы. 8 февраля пройдет встреча с немецким режиссером Филипом Гренингом, профессором Кельнской международной киношколы и лауреатом специального приза жюри Венецианского кинофестиваля 2013 года, и первым российским показом его раннего фильма «Стаховяк!». Встреча состоится в Павильоне Новой Голландии — вход свободный по предварительной регистрации.

«Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии — это платформа для смелого кинематографа, открывающего новые рубежи и расширяющего устоявшиеся форматы. Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Президент Международного фестиваля дебютного кино Александр Роднянский, один из самых известных продюсеров авторского кино в России, член Американской киноакадемии. Программный директор Алексей Артамонов, кинокритик и куратор кинопрограмм, сотрудничавший со многими изданиями и кинофестивалями. Отборщик короткого метра Андрей Карташов, кинокритик, автор российских и зарубежных изданий о кино, лауреат Премии имени Михаила Левитина Гильдии киноведов и кинокритиков России», — рассказывают организаторы фестиваля.