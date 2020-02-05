Документальный фильм Аллы Ковган «Каннингем» выходит в широкий прокат. С 6 по 12 февраля ленту о хореографе Мерсе Каннингеме покажут в 35 городах по всей России.
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Документальный фильм Аллы Ковган «Каннингем» выходит в широкий прокат. С 6 по 12 февраля ленту о хореографе Мерсе Каннингеме покажут в 35 городах по всей России.
В Петербурге показы документального фильма Аллы Ковган «Каннингем» пройдут в кинотеатрах «Аврора», «Дом кино», «Каро Варшавский экспресс», «Каро Лиговъ», «Синема парк Меркурий», «Великан парк», а также в пространстве открытой киностудии «Лендок» и на Новой сцене Александринского театра. Показы будут сопровождать специальные перформансы.
7 февраля пройдет дискуссия при участии редактора «Собака.ru» Ольги Угаровой, 8 февраля покажут музыкально-танцевальное действие «Случайный метод» с участием Марины Шамовой и Ильи Белорукова, 9 февраля состоится лекция-перформанс Али Грунтовской «Мир Мерса», а 12 февраля — перформанс «Кейджелогия» от Санкт-Петербургского оркестра импровизации.
Подробную программу можно посмотреть здесь.
Документальный фильм о Мерсе Каннингеме снят к 100-летию со Дня рождения хореографа и рассказывает его историю — человека, воспитавшего абсолютного новое поколение постановщиков. В ленту включены кадры из архивных съемок и реконструкций танцев, созданных Каннингемом в период с 1942 по 1972 год, истории работающих с ним танцоров, художников, архитекторов и музыкантов, а том числе Джона Кейджа — американского композитора, музыковеда и художника, наиболее тесно сотрудничавшего с Каннингемом.
«Было приятно и трогательно обнаружить в дневниках Каннингема цитаты из произведений русских писателей, а также записи на кириллице. Мерс настойчиво изучал русский, потому что мечтал пообщаться с мэтрами русского балета на их родном языке. Сильные ноги, как в русской балетной школе, стали основой техники движения Каннингема. Его произведения по-прежнему ставятся многими балетными труппами мира, что, я думаю, очень скоро произойдет и в России», — рассказывает режиссер картины Алла Ковган.
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