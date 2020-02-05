Документальный фильм Аллы Ковган «Каннингем» выходит в широкий прокат

Документальный фильм о Мерсе Каннингеме снят к 100-летию со Дня рождения хореографа и рассказывает его историю — человека, воспитавшего абсолютного новое поколение постановщиков. В ленту включены кадры из архивных съемок и реконструкций танцев, созданных Каннингемом в период с 1942 по 1972 год, истории работающих с ним танцоров, художников, архитекторов и музыкантов, а том числе Джона Кейджа — американского композитора, музыковеда и художника, наиболее тесно сотрудничавшего с Каннингемом.

«Было приятно и трогательно обнаружить в дневниках Каннингема цитаты из произведений русских писателей, а также записи на кириллице. Мерс настойчиво изучал русский, потому что мечтал пообщаться с мэтрами русского балета на их родном языке. Сильные ноги, как в русской балетной школе, стали основой техники движения Каннингема. Его произведения по-прежнему ставятся многими балетными труппами мира, что, я думаю, очень скоро произойдет и в России», — рассказывает режиссер картины Алла Ковган.