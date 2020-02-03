Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лауреатов премии BAFTA-2020. Больше всего наград получила лента «1917» Сэма Мендеса — он также признан лучшим режиссером по итогам сезона. «Собака.ru» публикует результаты.
Хоакин Феникс, Сэм Мендес и «Паразиты»: Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии в 2020 году
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«1917»
Лучший фильм
«1917»
Лучший режиссер
Сэм Мендес, «1917»
Лучший актер
Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса
Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучший актер второго плана
Брэд Питт, «Однажды в…Голливуде»
Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший адаптированный сценарий
«Кролик Джоджо»
Лучший оригинальный сценарий
«Паразиты»
Лучшие костюмы
«Маленькие женщины»
Лучшие визуальные эффекты
«1917»
Лучший анимационный фильм
«Клаус»
Лучший фильм на иностранном языке
«Паразиты»
Лучший оператор
Роджер Дикинс, «1917»
Лучший саундтрек
«Джокер»
Лучший композитор
Хильдур Гуднадоттир, «Джокер»
Лучший монтаж
«Форд против Феррари»
Лучшая работа художника-постановщика
«1917»
Лучший звук
«1917»
Лучший грим/прически
«Скандал»
Лучший кастинг
«Джокер»
Лучшая восходящая звезда
Майкл Уорд
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
«Наживка», режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт
Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имена номинантов премии «Оскар»-2020. Победителей назовут на церемонии вручения наград, которая пройдет 9 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе. В главных номинациях вновь заявлены ленты «Джокер», «1917» и «Паразиты». «Собака.ru» опубликовала полный список претендентов на статуэтку.
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