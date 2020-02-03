Лучший монтаж

«Форд против Феррари»

Лучшая работа художника-постановщика

«1917»

Лучший звук

«1917»

Лучший грим/прически

«Скандал»

Лучший кастинг

«Джокер»

Лучшая восходящая звезда

Майкл Уорд

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«Наживка», режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт

Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имена номинантов премии «Оскар»-2020. Победителей назовут на церемонии вручения наград, которая пройдет 9 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе. В главных номинациях вновь заявлены ленты «Джокер», «1917» и «Паразиты». «Собака.ru» опубликовала полный список претендентов на статуэтку.