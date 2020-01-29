Мэттью МакКонахи исполнит главную роль в новом сериале создателя «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто

В центре сюжета нового сериала Пиццолатто «Искупитель» — бывший священник, разочаровавшийся в церкви и превратившийся с безнравственного охранника. Он берется за поиски женщины, пропавшей в Техасе, и сталкивается с преступным заговором, в котором замешаны многие влиятельные фигуры. Теперь его прошлое и настоящее сталкиваются вокруг загадки, полной насилия и обмана.

Мэттью МакКонахи, исполнивший главную роль в первом сезоне сериала «Настоящий детектив», также воплотит на экране главного персонажа «Искупителя» — и выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Пиццолатто.

Уже совсем скоро Мэттью МакКонахи можно будет увидеть на экране в новом фильме Гая Ричи «Джентельмены». По сюжету, талантливый выпускник Оксфорда Микки Пирсон, применив свой ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из Америки, на его пути встают другие не менее обаятельные, но жестокие джентельмены. А еще в 2014 году специально для «Собака.ru» кинокритик Дмитрий Буныгин объяснил повальное увлечение сериалом «Настоящий детектив» — самое время вспомнить, как это было.