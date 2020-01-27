Sony выпустила документальный фильм о создании фильма «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино

На официальном YouTube-канале Sony Pictures появился документальный фильм о создании фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В ленту вошли кадры со съемок и интервью с создателями картины, самим режиссером и актерами — в том числе исполнителями главных ролей Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом.
Действие фильма «Однажды в… Голливуде» разворачивается в 1969 году на закате «золотого века» Голливуда. По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Джеймс Марсден, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри, скончавшийся 4 марта 2019 года вследствие инсульта.
Российская премьера фильма «Однажды в... Голливуде» состоялась 8 августа 2019 года. Картина стала девятой работой режиссера Квентина Тарантино. После выхода фильма Тарантино заявлял, что «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино. Позже режиссер поделился планами на возрождение одной из своих киноисторий — он обсудил продолжение съемок «Убить Билла» с Умой Турман, исполнившей главную роль в двух предыдущих фильмах серии. А потом подтвердил намерения снять еще как минимум одну картину.
Пока Тарантино определяется со своим будущим и пишет роман о ветеране войны и «фальшивом» голливудском кинематографе 1950-х, «Однажды в… Голливуде» уверенно собирает награды. Лента уже получила «Золотой глобус» как «Лучшая комедия или мюзикл» и лучший сценарий, а Брэд Питт стал лучшим актером второго плана. А 9 февраля«Однажды в… Голливуде» поборется за «Оскар».
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