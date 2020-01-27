Sony выпустила документальный фильм о создании фильма «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино

На официальном YouTube-канале Sony Pictures появился документальный фильм о создании фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В ленту вошли кадры со съемок и интервью с создателями картины, самим режиссером и актерами — в том числе исполнителями главных ролей Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом.