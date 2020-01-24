Появился трейлер основного фильма «Дау» Ильи Хржановского с Теодором Курентзисом в главной роли

Байопик «Дау» о физике Льве Ландау режиссера Ильи Хржановского должен был выйти в российский прокат в 2019 году. В ноябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем эпизодам картины «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора, Сын», «Дау. Саша, Валера» из-за того, что в них «содержится материалы, пропагандирующие порнографию».

В декабре режиссер проекта Илья Хржановский написал открытое письмо на тот момент главе Минкульта Владимиру Мединскому, в котором попросил выдать разрешения на прокат всем частям «Дау». После повторного отказа создатели проекта приняли решение подать в суд на министерство.

Главную роль исполнил дирижер и герой ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» Теодор Курентзис. Сценарий к картине написал Владимир Сорокин на основе мемуаров вдовы академика Коры Ландау. Фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось еще десять лет назад, в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах.