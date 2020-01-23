Фильма ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова «Дылда» признан лучшим фильмом 2019 года. Картина взяла главный приз премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», которая прошла в московском Доме кино 22 января.
Фильмы Бронзита, Золотухина и Балагова стали лучшими в 2019 году — по версии российских кинокритиков
«Дылда» Балагова также была отмечена за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника. «Еще раз огромное спасибо, жалко до «Оскара» немножко не дотянули, ну, в следующий раз», — отметил на церемонии вручения наград художник фильма Сергей Иванов.
В номинации «Лучшая главная мужская роль» лауреатами стали Алексей Агранович («Юморист») и Алексей Вертков («Воскресенье»). Лучшей актрисой стала Елена Сусанина, исполнившая главную роль в фильме «Керосин». В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» награду получила работа «Он не может жить без космоса» петербургского мультипликатора Константина Бронзита. Лучший кинодебют 2019 года — фильм «Мальчик русский» ученика Александра Сокурова Александра Золотухина.
Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», получил в Каннах приз ФИПРЕССИ, а также приз FIPRESCI за лучшую картину на иностранном языке.
В сентябре 2019 года лента была выдвинута на «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», позже картина вошла в шорт-лист премии. «Дылда» также вошла в список 50 лучших фильмов 2019 года по версии Британского института кино.
Мультипликационный фильм «Он не может жить без космоса», вошедший в шорт-лист премии «Оскар»-2020, рассказывает о детской мечте полететь к звездам — история не только про то, что «человек не может жить без космоса», но и личная мысль режиссера. По словам Бронзита новый фильм «никак не связан» с работой «Мы не можем жить без космоса» — в 2016 году лента была номинирована на «Оскар», однако заветную статуэтку так и не получила. Ранее режиссер отметил, что новая мультипликация на премию Киноакадемии не претендует — однако поклонники Бронзита не сомневаются, что фильм заметят американские киноакадемики. Пока анимационную ленту представляют на различных фестивалях (она уже стала лучшей на кинофестивале в Чикаго!), посмотрите официальный трейлер.
Премьера фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина состоялась в феврале 2019 года — на 69-ом Берлинском международном кинофестивале. Позже картина также удостоилась приза за лучший дебют на Кинофестиваль в Локарно и получила специальный приз на XVI Международном кинофестивале в Севилье.Кинокритик «Собака.ru» Иван Пугин посмотрел картину ученика Александра Сокурова и рассказывает, почему, несмотря на сравнения с «Фаустом», у режиссера получилось самостоятельное и цельное высказывание.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.