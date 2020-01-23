«Дылда» Балагова также была отмечена за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника. «Еще раз огромное спасибо, жалко до «Оскара» немножко не дотянули, ну, в следующий раз», — отметил на церемонии вручения наград художник фильма Сергей Иванов.

В номинации «Лучшая главная мужская роль» лауреатами стали Алексей Агранович («Юморист») и Алексей Вертков («Воскресенье»). Лучшей актрисой стала Елена Сусанина, исполнившая главную роль в фильме «Керосин». В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» награду получила работа «Он не может жить без космоса» петербургского мультипликатора Константина Бронзита. Лучший кинодебют 2019 года — фильм «Мальчик русский» ученика Александра Сокурова Александра Золотухина.