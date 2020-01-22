Михаил Трофименков: «Я — Куба» — фильм-оргия, фильм-праздник, бешенство камеры и эго его авторов»

Потом все ездили в Испанию во время гражданской войны 1936-37 годов. Колоссальное паломничество на Кубу – это предпоследнее великое паломничество левых. Затем был только Чили 1970 года во время работы правительства «Народного единства» Сальвадора Альенде. Альенде сказал: «мы будем первыми в истории строить социализм мирным путём». В итоге все убедились в том, что никто не даст построить социализм мирным путём — всех убьют.

В Кубу ехали Жан-Поль Сартр с Симоной де Бовуар, тут же Крис Маркер и Аньес Варда снимали свой фильм. В 1965-м году уже в отсутствии Че Гевары на «Острове свободы» пройдёт знаменитый конгресс «Триконтиненталь» стран Африки и Латинской Америки, за кулисами около 80 повстанческих движений со всего мира договорятся о начале великой мировой партизанской войны против империализма. Куба 1960-х – это самое сердце мира. Тогда понимали, что ещё возможна весёлая молодая революция. При этом Куба была самостоятельной, она очень спорила с Советским Союзом, делала, что хотела.