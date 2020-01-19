Фильм «1917» Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки

«Чернобыль» режиссера Йохана Ренка от HBO стал лучшим мини-сериалом. Премию вручили Крэйгу Мэйзину, Джейну Фезерстоуну, Кэролин Штраусс и другим. Сериал, состоящий из пяти серий, повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидировать последствия которой пытаются зампредседателя совета министров CCCР Борис Щербина и химик Валерий Легасов. В «Чернобыле» снимались Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие.