В главной категории «Лучший фильм» премию Гильдии продюсеров Америки получила кинолента о Первой мировой войне «1917» режиссера Сэма Мендеса. На этот приз также претендовали «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Джокер» Тодда Филлипса. Церемония вручения прошла в воскресенье в Беверли-Хиллз, а результаты были опубликованы в Twitter PGA.
Фильм «1917» Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки
Так, главную награду отдали продюсерам «1917» – Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму МакДугаллу. По сюжету молодым солдатам во время Первой мировой войны поручили смертельно опасное задание – доставить секретную депешу через территорию, окруженную противниками. Главные роли исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и другие.
«Чернобыль» режиссера Йохана Ренка от HBO стал лучшим мини-сериалом. Премию вручили Крэйгу Мэйзину, Джейну Фезерстоуну, Кэролин Штраусс и другим. Сериал, состоящий из пяти серий, повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидировать последствия которой пытаются зампредседателя совета министров CCCР Борис Щербина и химик Валерий Легасов. В «Чернобыле» снимались Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие.
«История игрушек 4» признана лучшим анимационным проектом, а ее продюсеры Марк Нилсен и Джонас Ривера были удостоены премии в данной номинации.
Напомним, ранее стали известны результаты 77-я ежегодной церемонии вручения престижной премии «Золотой глобус» - 2020. В номинации «Лучший драматический фильм» удостоился премии «Золотой глобус» фильм режиссера Сэма Мендеса «1917», повествующий о Первой мировой войне. Мендес также получил «Золотой глобус» как лучший режиссер года.
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