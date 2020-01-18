Теперь киностудии 20th Century Fox и Fox Searchlight будут называться 20th Century Studios и Searchlight Pictures. Как пишет издание New York Times, решение о переименовании Disney приняла для того, чтобы зрители перестали ошибочно полагать, будто приобретенные компанией киностудии все еще связаны с медиаимперией Fox News Руперта Мердока.

Название 20th Century Studios впервые будет показано в титрах фильма «Зов предков» с Харрисоном Фордом, мировая премьера которого запланирована на 19 февраля 2020 года. Дебют Searchlight Pictures состоится 26 января — в картине «Под откос» с Уиллом Ферреллом в главной роли.

Одна из шести крупнейших американских киностудий 20th Century Fox была основана а мае 1935 года в результате слияния двух студий — Fox Film Corporation и Twentieth Century Pictures. Самая популярная медиафраншиза T20th Century Fox включает в себя фильмы «Звездные войны», «Аватар», «Люди Икс», мультсериалы «Футурама», «Симпсоны», «Гриффины», «Американский папаша» и другие работы.

Fox Searchlight Pictures была основана 20th Century Fox в качестве дочерней компании в 1994 году для финансирования независимых кинопроектов. Среди проектов — фильмы «Черный лебедь», «Отель "Гранд Будапешт"», «Бердмэн», «Миллионер из трущоб» и другие.

Напомним, в результате сделки, заключенной между компанией Walt Disney Company и производственной киностудией 21st Century Fox, в марте 2019 года, права на экранизацию лент «Люди-Икс», «Аватар», мультсериала «Симпсоны» и ряда других картин, а также доля в стриминговом сервисе Hulu и несколько спутниковых телеканалов Fox перешли Disney. Сумма сделки составила 71,3 миллиарда долларов.