Кирилл Нагиев: «Все наше современное телевидение и поп-культура — позор»

Каждый раз, когда мы встречаемся, у тебя, Кирилл, происходит чуть ли не перемена участи. Полтора года назад, когда «Собака.ru» снимала тебя на обложку, ты с друзьями организовал глэмпинг в Карелии. Сейчас поступил в труппу театра им. Ленсовета!

А я давно хотел работать в репертуарном театре. Стал пробоваться, и меня взяли в Ленсовета: теперь играю Треплева в «Чайке», Артура Келлера в «Сотворившей чудо», Луку Лукича Хлопова в «Ревизоре» и Гусева в пьесе «Валентин и Валентина». Ленсовета с детства был моим любимым театром. Совпадение? Не думаю! Я упрашивал родителей водить меня сюда хотя бы раз в месяц на «Кота Леопольда» и «Малыша и Карлсона». Последний до сих пор стоит в репертуаре: этой легендарной постановке уже лет пятьдесят, в ней сменилась куча составов — в свое время Малыша играла Алиса Фрейндлих, а Карлсона — всеми любимый актер Анатолий Равикович, помните Хоботова из «Покровских ворот»? Вот и я тоже очень хочу в этот спектакль ввестись!

Над какой ролью интереснее всего работать — Треплева?

Треплева! И не только потому, что главная. Персонаж невероятно многогранный по задумке Чехова. Не знаю, насколько у меня это получается донести, но его же не зря называют русским Гамлетом — «люди пьют чай, а их судьбы рушатся». Бабушка все детство читала мне Чехова, и да, Антон Палыч — один из самых близких мне авторов. Но любимый все же Толстой.

Какая у тебя мотивация в театре?

Я здесь не ради хайпа, славы и тем более денег. Не люблю высокопарные фразы про призвание, просто могу приносить пользу, и поэтому это делаю. Помимо Ленсовета, я участвую в мистическом иммерсивном проекте «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Ибсена «Привидения» и детском благотворительном спектакле «По зеленым холмам океана» по произведению Сергея Козлова, автора «Ежика в тумане». Он идет в театре Балтийского флота в Кронштадте.