Кирилл Нагиев поступил на службу в театр им. Ленсовета (Треплев в «Чайке»!), сыграл в кассовом хите «Холоп» (мерзавца!) и стартующем с 23 января «Марафоне желаний» (интеллектуала!), отказал программе «Давай поженимся!» и нацелился на инди-кино. Что происходит?
Кирилл Нагиев: «Все наше современное телевидение и поп-культура — позор»
Каждый раз, когда мы встречаемся, у тебя, Кирилл, происходит чуть ли не перемена участи. Полтора года назад, когда «Собака.ru» снимала тебя на обложку, ты с друзьями организовал глэмпинг в Карелии. Сейчас поступил в труппу театра им. Ленсовета!
А я давно хотел работать в репертуарном театре. Стал пробоваться, и меня взяли в Ленсовета: теперь играю Треплева в «Чайке», Артура Келлера в «Сотворившей чудо», Луку Лукича Хлопова в «Ревизоре» и Гусева в пьесе «Валентин и Валентина». Ленсовета с детства был моим любимым театром. Совпадение? Не думаю! Я упрашивал родителей водить меня сюда хотя бы раз в месяц на «Кота Леопольда» и «Малыша и Карлсона». Последний до сих пор стоит в репертуаре: этой легендарной постановке уже лет пятьдесят, в ней сменилась куча составов — в свое время Малыша играла Алиса Фрейндлих, а Карлсона — всеми любимый актер Анатолий Равикович, помните Хоботова из «Покровских ворот»? Вот и я тоже очень хочу в этот спектакль ввестись!
Над какой ролью интереснее всего работать — Треплева?
Треплева! И не только потому, что главная. Персонаж невероятно многогранный по задумке Чехова. Не знаю, насколько у меня это получается донести, но его же не зря называют русским Гамлетом — «люди пьют чай, а их судьбы рушатся». Бабушка все детство читала мне Чехова, и да, Антон Палыч — один из самых близких мне авторов. Но любимый все же Толстой.
Какая у тебя мотивация в театре?
Я здесь не ради хайпа, славы и тем более денег. Не люблю высокопарные фразы про призвание, просто могу приносить пользу, и поэтому это делаю. Помимо Ленсовета, я участвую в мистическом иммерсивном проекте «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Ибсена «Привидения» и детском благотворительном спектакле «По зеленым холмам океана» по произведению Сергея Козлова, автора «Ежика в тумане». Он идет в театре Балтийского флота в Кронштадте.
Ты ходил в Ленсовета, когда Юрий Бутусов был главным режиссером?
Многие работы Юрия Николаевича я посмотрел уже после его ухода. Что-то мне нравится, но не могу сказать, что поклонник такого театра. Очень ценю, что «бутусовский» период был. Но мне кажется, его жанр немецкого экспрессионизма органичнее там, где Бутусов сейчас — в театре им. Вахтангова в Москве. Возможно, я что-то не понимаю, но для меня лучший спектакль в Ленсовета — «Беглец» молодого режиссера Айдара Заббарова по повести Льва Толстого «Казаки». Этот спектакль не выглядит как фарс, возникает сопереживание герою, при этом он очень современно поставлен. Зрители сидят не напротив сцены, а справа и слева от подиума, который символизирует дорогу. Фантазия начинает работать невероятно!
Вообще кажется, что тебе должен быть ближе иммерсивный театр. А на самом деле?
Репертуарный и даже более того — камерный. Как зрителю, мне сложно воспринимать спектакли на большой сцене — внимание будто рассеивается. Так же и в работе. В иммерсивном жанре много людей вокруг — это не просто. И кстати, похоже на съемки: представь, ты отрабатываешь с партнером какую-нибудь драматическую сцену, а вокруг стоят двести человек. В «Вернувшихся» я играю Пастора и три часа не выхожу из образа — без антракта и под постоянным пристальным вниманием зрителей: то участвую в танце, то у меня гигантский диалог. Это требует невероятной концентрации. Хотя в «Вернувшихся» главный герой — особняк, в котором происходит действие, а задача актеров в том, чтобы работать слаженно и не выбиваться из коллектива.
Зато на съемках кино приходится быть в центре внимания — ты же актер.
Наверное. Хотя у меня около тридцати работ в фильмографии, а вспомнить почти нечего. Поэтому очень ждал выхода «Холопа» Клима Шипенко — с 26 декабря в прокате! В отличие от недавнего блокбастера Клима, триллера «Текст» с Сашей Петровым, в котором у меня тоже была небольшая роль, это «комедия воспитания»: чтобы привести в чувство своего избалованного отпрыска, отец-олигарх инсценирует аварию, и юный мажор якобы переносится в прошлое, а конкретнее — в русскую деревню времен крепостного права. Замес! Я играю в этом эксперименте омерзительного сына барина, который показывает главному герою (им стал актер Милош Бикович), какой он до крайности неприятный, — я его проекция в прошлом. Для съемок была выстроена гигантская деревня под Псковом в Пушкинских Горах.
Дебют актрисы и певицы Даши Чаруши «Марафон желаний» по ее совместному с Александром Гудковым сценарию тоже кажется перспективным проектом. В этом ромкоме вы с Аглаей Тарасовой играете диаметрально противоположных людей, которые сталкиваются в аэропорту «Пулково». Как ты попал в этот проект — пришел на кастинг?
Как и в «Холоп» — по сарафанному радио. Даша уже была в отчаянии, пытаясь найти актера. Кто-то посоветовал меня, она увидела в интернете старые фотографии, где я еще 130 килограммов весил, подумала, что это невозможно, но решила посмотреть на меня вживую. Мы встретились, как-то быстро нашли общий язык и начали работать.
Главная героиня фильма верит, что вселенная имеет по отношению к нам какие-то намерения и проходит «Марафон желаний», существующую в реальности систему Елены Блиновской, которая учит воплощать свои мечты. Согласен насчет вселенной?
Это можно назвать вселенной или нет, но когда ты сам четко формулируешь для себя, чего ты хочешь, то начинаешь двигаться к этому и это получаешь. В «марафоне» вообще нет никакой магии или эзотерических штучек. Его упражнения нацелены только на то, чтобы ты понял, что тебе нужно. Тогда уже начинает работать подсознание, чтобы это случилось.
Давай потренируемся — сформулируй свою мечту!
Я хочу сниматься в инди-фильмах. Надеюсь, молодые режиссеры-экспериментаторы начнут ко мне обращаться — друзья, я открыт для предложений! И кстати, у нас уже есть некоторые задумки с моей однокурсницей, режиссером Ксенией Зуевой (ее фильм «Близкие» участвовал в основном конкурсе «Кинотавра» в 2017 году. — Прим. ред.).
Когда-то ты вел сезон передачи «Ревизорро-шоу» на канале «Пятница»? Не хочешь вернуться на телевидение?
А оно есть? Мне кажется, нет. Куда идти работать — на пропаганду? Три раза меня приглашали в проект «Холостяк» — три сезона подряд первым делом обращались почему-то ко мне. Или недавно тоже был смешной звонок. Мне предложили вести передачу «Давай поженимся!».
Ого! А как же Гузеева?
Они хотели, чтобы в интернете были спецпвыпуски с молодым ведущим-мужчиной. Ни за какие деньги, ответил я — шоу-бизнесом заниматься не собираюсь. Как и сниматься в ужасных сериалах с блогерами, как мне тоже предлагали. Все наше современное телевидение и поп-культура — позор. Есть только подполье с адекватными людьми, но это андеграунд. Хорошо, что хотя бы в Москве и конкретно в «Гоголь-центре» есть энтузиасты, смотря на которых думаешь — раз они не боятся, то, может, и мне не стоит.
Мне послышалось или ты хочешь переехать в Москву?
Почему-то я чувствую, что очень нужен Петербургу, а он мне. У меня было миллиард возможностей перебраться в Москву, Нью-Йорк, но не хочу. Кто тогда здесь останется? Пустили бы в Питер только чуть больше денег — фасады подделать, свет подправить, движение в городе развести — у нас же почти круглосуточные пробки на Литейном мосту и Дворцовой набережной.
Фото: Елизавета Медунецкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Евгения Сомова
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